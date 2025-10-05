Президент Чехии заявил, что не поручил формирование правительства победившей на выборах партии Бабиша

Президент Чехии Петр Павел не поручил партии ANO, победившей на парламентских выборах , формировать правительство. Об этом он заявил после консультации с главами партий и движений, которые прошли в Палату депутатов, сообщает Ceske Noviny в понедельник, 5 октября.

Президент считает это преждевременным, с чем согласился и сам лидер партии Андрей Бабиш, сказано в материале.

По мнению Павела, об этом уместно будет говорить тогда, «когда начнет вырисовываться какой-то план правительства», который имел бы шанс получить поддержку Палаты депутатов.

Учредительное заседание нижней палаты парламента состоится в начале ноября, что, как считает чешский президент, даст партиям достаточно времени для переговоров.

Павел также отметил, что считает приоритетами прозападный курс страны и сохранение членства в Евросоюзе и НАТО.

3−4 октября в Чехии прошли парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьера Андрея Бабиша ANO с результатом более 34% (82 мандата).

На втором месте оказалась правоцентристская коалиция SPOLU действующего премьера Петра Фиалы, которая получила 22,9% (51 мандат). Для формирования большинства в парламенте необходимо 101 мандат. Даже в случае объединения ANO и SPOLU коалиции не хватит трех депутатов, поэтому стороны вынуждены будут договариваться с другими политическими силами.

5 октября Петр Павел заявил о готовности начать переговоры по формированию нового правительства. Он также отметил, что результаты парламентских выборов свидетельствуют о выборе граждан в пользу прозападного курса государства.

Известно, что лидер ANO Бабиш является союзником венгерского премьера Виктора Орбана и французских ультраправых в евроскептической группе Патриоты Европы в Европейском парламенте.