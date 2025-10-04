Бабиш после победы его партии на выборах в Чехии заявил, что Украина «не готова» к вступлению в ЕС

Андрей Бабиш также сказал, что поставками боеприпасов в Украину должно заниматься НАТО (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

Глава партии ANO, которая побеждает на парламентских выборах в Чехии Андрей Бабиш заявил, что Украина «не готова» к вступлению в ЕС, а поставками ей снарядов должно заниматься НАТО.

«Но вы не готовы к ЕС. Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС», — сказал Бабиш, отвечая на вопрос Суспільного о том, поддерживает ли он вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Он также прокомментировал боеприпасную инициативу для Украины, которую основала Чехия, заявив, что никто не должен зарабатывать на войне, поставки боеприпасов должны быть прозрачными и ими должно заниматься НАТО.

4 октября в Чехии состоялись парламентские выборы, подсчитали уже 99,76% голосов. Партия Бабиша ANO набирает 34,6% поддержки. На втором месте — Spolu (23,3%).

Перед выборами сообщалось, что победу скорее всего одержит миллиардер, евроскептик и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и его популистская партия ANO. Если ему снова удастся возглавить правительство, Чехия может изменить роль одного из самых активных союзников Украины на позицию, близкую к таким странам как Венгрия и Словакия. Бабиш является союзником венгерского премьера Виктора Орбана и французских ультраправых в евроскептической группе Патриоты Европы в Европейском парламенте.

Во время избирательной кампании 2025 года Бабиш и его партия наращивали рейтинг, спекулируя популистскими заявлениями по таким темам как стоимость жизни в Чехии, цены на энергоносители, а также связи страны с ЕС и НАТО и поддержка Украины.

3 июля президент Чехии Петр Павел заявлял, что не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов.