«К элите — как к Луне на четвереньках». Чубайс только первая «крыса», понявшая ситуацию — Огрызко 25 марта, 22:31 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Чубайс (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Выезд Анатолия Чубайса из РФ является только первоначальным сигналом настроений среди российских политических элит и их понимания ситуации, заявил в эфире Радио НВ экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Есть такая народная мудрость „У победы много родителей, а поражение – сирота“. Вот я думаю, что такая поговорка сегодня очень хорошо иллюстрирует, что происходит, как вы сказали, в „элитных кругах Российской Федерации“. Ну я бы не назвал их элитными, я бы назвал их „элитными“, я бы назвал их преступными, потому что в элиту там, как до Луны на четвереньках», — сказал Огрызко.

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По его мнению, российская элита – смесь бандитов, империалистов и сумасшедших.

«Так вот в этой смеси несмотря на то, что там много действительно неадекватных людей, есть и те, которые понимают, к чему приведет эта совершенно бессмысленная затея Путина и его ближайшего окружения. И господин Чубайс в этом плане является первой "крысой", которая решила показать всем, что нужно делать. Но это далеко не все, что там происходит внутри. Вспомните первые заявления миллиардеров Фридмана, Авена и так далее, которые уже в первые дни дали понять, что они далеко не будут на стороне Путина», — добавил экс-министр.

Он также обратил внимание на отсутствие в эфире пропагандистских российских СМИ министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба войск оккупантов Валерия Герасимова, назвав такую ситуацию не случайной.

«Из этого можно делать очень простой вывод. И экономическая эта приближенная «шайка» у Путина и какая-то часть этих псевдоинтеллектуалов, но разбирающихся в том, что произойдет и среди военных, а мы слышим и какие-то возможные устранения в структурах ФСБ. Ну и вспомните ту же Набиуллину, главу Центробанка РФ, которая пыталась сбежать, но которую всеми возможными способами оставили и еще на этих "галерах" на 5 последующих лет и так далее. То есть это все маленькие, небольшие, но очень столь серьезные сигналы того, что корабль пошел по тому же нам хорошо известному адресу», — резюмировал дипломат.

Пятница, 25 марта - 30-й день украинского сопротивления преступной войне РФ. Предыдущие сутки стали днем новых важных сигналов международной поддержки Украины в ее противостоянии оккупантам.



После саммита ЕС официальный Брюссель обязался поддержать Украину в восстановлении страны и решил создать Трастовой фонд солидарности, куда будут собирать средства как для текущих нужд Киева, так и для восстановления демократической Украины после войны. Кроме того, лидеры стран Евросоюза поддержали европейские устремления Украины и предложили Еврокомиссии сделать следующий шаг – предоставить свои выводы о заявке на членство в ЕС.

