Делегации Украины и России встретятся 23 июля в Стамбуле для третьего раунда двусторонних переговоров, однако чиновники Кремля уже игнорируют и подрывают эти предстоящие переговоры, констатируют аналитики Института изучения войны.

В ISW напоминают, что украинская делегация сосредоточится на возвращении домой военнопленных и вывезенных в Россию украинских детей, о чем заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Он также анонсировал, что представители России и Украины уже начали обсуждать дополнительные обмены пленными. Согласно словам Зеленского, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию, в которую также войдут представители украинской разведки, Министерства иностранных дел и Офиса президента.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков уже заранее заявил о том, что «нет оснований рассчитывать на какие-либо прорывы» в предстоящих переговорах. Песков подчеркнул, что Россия «намерена добиваться обеспечения своих интересов и выполнения поставленных задач». В ISW считают, что Москва имеет в виду первоначальные военные цели России, среди которых смена власти в Украине, принуждение НАТО к отказу от политики открытых дверей, а также требование о сокращении численности Вооруженных сил Украины до такого предела, чтобы Украина потеряла возможность защищать себя.

Песков также заявил, что в новом раунде переговоров в Стамбуле Кремль ожидает обсуждения «тех же проектов меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда» 2 июня. Аналитики ISW напоминают, что тогда Россия тянула с текстом собственного меморандума вплоть до встречи 2 июня. Этот факт и новые заявления Пескова от 22 июля продолжают свидетельствовать о том, что Россия «намеренно пытается затянуть переговорный процесс, чтобы затянуть войну и получить дополнительные достижения на поле боя», резюмируют в Институте изучения войны.

19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне встретиться. По словам главы государства, среди тем для обсуждения обмен пленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.