В Еврокомиссии рассказали о «хорошем обмене мнениями» между фон дер Ляйен и Трампом

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела «хороший обмен» мнениями по торговле с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана Де Кеерсмакера.

«Я также могу подтвердить разговор между президентом фон дер Ляйен и президентом Трампом и подтвердить, что у них состоялся хороший обмен мнениями», — заявил спикер.

Он отказался предоставить какие-либо дополнительные подробности относительно содержания или продолжительности разговора.

Также в Еврокомиссии подтвердили, что работают над торговым соглашением между ЕС и США.

«Мы работаем над тем, чтобы до 9 июля достичь как минимум принципиального соглашения с США», — заявил на полуденном брифинге представитель ЕК по вопросам торговли Олоф Гилл.

Гилл добавил, что переговоры находятся «в начале финальной стадии», по крайней мере относительно принципиального соглашения.

«Мы полностью готовы достичь принципиального соглашения до среды. И мы работаем на полную мощность для этого», — добавил он.

23 мая президент США Дональд Трамп объявил о введении 50% тарифа на все товары, импортируемые из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.

Однако 26 мая Трамп заявил, что решил отменить свое решение — после воскресного разговора с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен — и отметил, что решил продолжить торговые переговоры с ЕС до 9 июля.

Позже в Truth Social президент США написал, что это была «его привилегия продлить дедлайн».

1 июля агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз готов согласиться на торговую сделку с США, которая будет включать универсальную пошлину в 10% на значительную часть экспортной продукции блока. При этом в Брюсселе настаивают, чтобы Вашингтон снизил ставки для ключевых секторов производства.

4 июля агентство Reuters со ссылкой на пять источников из дипломатических кругов Евросоюза, осведомленных о ходе переговоров писало, что представители ЕС пока не смогли добиться прорыва в переговорах с Белым домом по пошлинам и, вполне вероятно, торговую сделку не удастся заключить до 9 июля.