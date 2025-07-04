Возможно, в Евросоюзе будут стремиться продлить статус-кво, чтобы избежать повышения пошлин, сообщает Reuters (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Представители Евросоюза пока не смогли добиться прорыва в переговорах с Белым домом по поводу пошлин и, по всей вероятности, торговую сделку не удастся заключить до 9 июля — крайнего срока, установленного президентом Трампом.

Об этом 4 июля сообщает агентство Reuters cо ссылкой на пять источников из дипломатических кругов Евросоюза, осведомленных о ходе переговоров.

«Возможно, (в Евросоюзе — ред.) будут стремиться продлить статус-кво, чтобы избежать повышения пошлин», — пишет издание.

По данным Reuters, в официальной Брюсселе уже отказались от надежд на заключение всеобъемлющего торгового соглашения до истечения срока, установленного Трампом. Более того, после нескольких этапов переговоров в Вашингтоне осталось неясным, удастся ли вообще достичь хотя бы более мягкой торговой сделки.

Ранее дипломаты ЕС сообщали Reuters, что еврочиновники хотят немедленного снижения тарифов в ключевых секторах в рамках любого торгового соглашения с США. Однако в Брюсселе ожидают, что даже в самом лучшем случае торговое соглашение с Вашингтоном будет содержать определенный «перекос».

Еврокомиссия, которая координирует торговую политику ЕС, активно продвигает в переговорах с Белым домом сразу несколько ключевых моментом — даже несмотря на то, что в ЕК считают базовую пошлину США в 10% неизбежной, пишет агентство.

Обе стороны работают над достижением принципиального соглашения, окончательные детали которого будут согласованы позднее. В кратком документе по переговорам, направленном Вашингтоном на прошлой неделе, администрация Трампа только изложила свои ожидания от Брюсселя, не пойдя на какие-либо уступки, сообщили Reuters осведомленные дипломаты ЕС.

В обмен на любую сделку с США Брюссель хочет снижения базовых тарифов до уровня, существовавшего до Трампа — или нулевого тарифа в отдельных случаях.

«ЕС также хочет, чтобы соглашение охватывало коммерческие самолеты и запчасти, фармацевтические препараты и полупроводники — секторы, которые США расследуют, но на которые еще не ввели дополнительные пошлины. В июне Трамп заявил, что пошлины на фармацевтическую продукцию будут объявлены „очень скоро“», — подытожило Reuters.

23 мая президент США Дональд Трамп объявил о введении 50% тарифа на все товары, импортируемые из Европейского союза, начиная с 1 июня 2025 года.

Инфографика: NV

«Я рекомендую ввести прямой тариф в 50% в отношении Европейского Союза с 1 июня 2025 года… Их значительные торговые барьеры, НДС, бессмысленные корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту в размере более $250 млрд в год, что является абсолютно неприемлемым», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Однако 26 мая Трамп заявил, что решил отменить свое решение — после воскресного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен — и отметил, что решил продолжить торговые переговоры с ЕС до 9 июля.

Позже в Truth Social президент США написал, что это была «его привилегия продлить дедлайн».

Позже Урсула фон дер Ляйен в соцсети X сообщила, что она провела «хороший разговор» с Трампом и отметила, что «для достижения хорошего соглашения нам понадобится время до 9 июля».

1 июля агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Евросоюз готов согласиться на торговое соглашение с США, которое будет включать универсальную пошлину в 10% на значительную часть экспортной продукции блока. При этом в Брюсселе настаивает, чтобы Вашингтон снизил ставки для ключевых секторов производства.