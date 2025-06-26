«Справедливость победит». Президент Еврокомиссии приветствовала подписание соглашения о спецтрибунале над РФ

Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (Фото: ОП)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала подписание Украиной и Советом Европы соглашения о создании спецтрибунала для расследования преступлений в войне России против Украины .

«Я искренне приветствую соглашение, подписанное между президентом Украины Владимиром Зеленским и Советом Европы о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии», — пишет она в соцсети Х.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что агрессоры должны предстать перед судьями.

«И справедливость победит», — убеждена она.

Украина в среду, 25 июня, подписала соглашение с Советом Европы о создании специального трибунала за преступление агрессии РФ против Украины.

Спецтрибунал для РФ — что известно

В июле 2022 года тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

Создание трибунала своими резолюциями поддержали Европарламент и ПАСЕ.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

22 апреля Deutsche Welle со ссылкой на собственные источники сообщало, что спецтрибунал против РФ проведет расследование в отношении около 20 чиновников высшего руководства России, ответственных за планирование, подготовку и осуществление войны против Украины.

14 мая 2025 года Комитет министров Совета Европы одобрил инициативу по созданию спецтрибунала и поручил генеральному секретарю СЕ Алену Берсе возглавить работу по его созданию.