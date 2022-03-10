Хроника 14-го дня войны. Кулеба прибыл в Анталию для переговоров с Лавровым, в Мариуполе заявили о 1300 погибших 10 марта, 06:55 Цей матеріал також доступний українською Горящий автомобиль на фоне подвергшейся авиаудару детской больнице в Мариуполе, 9 марта (Фото:Ukraine Military / Handout via REUTERS)

Полномасштабная война России против Украины длится уже более двух недель: четверг, 10 марта — 15-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, свыше 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.

Крупные украинские города продолжают держать оборону. Тяжелые бои идут под Киевом, где оккупанты заблокировали людей в нескольких пригородах (Буча, Ворзель, Ирпень). Обороняются Николаев и Харьков, Сумы и Мариуполь.

8 марта впервые удалось организовать эвакуацию людей из Сум, где из-за ночной бомбардировки российской авиации погибли 22 человека. Во многих других горячих точках, включая оказавшийся в гуманитарном кризисе Мариуполь, враг блокирует и обстреливает возможные пути «зеленых коридоров».

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта в интервью ABC News и своих новых обращениях заявил, что Украина готова заключать договоренности о гарантиях безопасности со всеми соседями (включая РФ) и с ведущими государствами мира. Также Зеленский призвал мир защитить небо Украины и возложил на западные страны ответственность за жертвы российских обстрелов, авианалетов и воздушных бомбардировок украинских городов. Отдельно он заявил, что готов к переговорам с Кремлем и призвал Путина к прямому диалогу.

НВ следил за главными событиями дня в режиме онлайн.

Главное к 23:00

С 9:00 до 21:00 ожидается установка режима тишины для гуманитарных коридоров и эвакуации по маршрутам : Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Изюм — Лозовая, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель КиевМариуполь остается в осаде, а в Марьинской громаде с начала суток продолжается бой

: Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Изюм — Лозовая, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель КиевМариуполь остается в осаде, а в Марьинской громаде с начала суток продолжается бой МАГАТЭ уже не получает дистанционные данные по системам контроля на ЧАЭС. Компания Укрэнерго сообщила, что из-за действий оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Через 48 часов это угрожает выбросом радиоактивных веществ.

Компания Укрэнерго сообщила, что из-за действий оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Через 48 часов это угрожает выбросом радиоактивных веществ. Украина продолжает тотальное сопротивление , враг прячет технику между жилыми домами и проводит скрытую мобилизацию.

, враг прячет технику между жилыми домами и проводит скрытую мобилизацию. В Херсоне оккупанты незаконно задержали более 400 украинцев: из-за яростного сопротивления местных жителей в город ввели силы Росгвардии

оккупанты незаконно задержали более 400 украинцев: из-за яростного сопротивления местных жителей в город ввели силы Росгвардии Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что 10 марта встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым . По словам Кулебы, его собственные ожидания от встречи скорее « сдержанные».

подтвердил, что 10 марта встретится с российским министром иностранных дел . По словам Кулебы, его собственные ожидания от встречи скорее сдержанные». Бердянск вышел на митинг, несмотря на аресты и запугивание оккупантов

вышел на митинг, несмотря на аресты и запугивание оккупантов Германия не будет отправлять военные самолеты в Украину, заявил канцлер Олаф Шольц.

не будет отправлять военные самолеты в Украину, заявил канцлер Олаф Шольц. Минобороны РФ впервые признало, что отправило воевать в Украину срочников

впервые признало, что отправило воевать в Украину срочников Российские оккупанты вошли в Скадовск Херсонской области

Оккупанты заблокировали 50 автобусов с эвакуированными из Бучи в Стоянке и не пропускают колонну

и не пропускают колонну РФ уничтожила детскую больницу и роддом в Мариуполе , много погибших и раненых, точное количество пока неизвестно. Об этом сообщили бывший заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин и горсовет. Позже глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате авиаудара по роддому были ранены 17 человек, о погибших на тот момент не сообщалось.

, много погибших и раненых, точное количество пока неизвестно. Об этом сообщили бывший заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин и горсовет. Позже глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в результате авиаудара по роддому были ранены 17 человек, о погибших на тот момент не сообщалось. Советник мэра Мариуполя Петр Адрющенко заявил, что за время начавшейся 1 марта блокады этого города российскими оккупантами погибли 1300 мирных жителей

Петр Адрющенко заявил, что за время начавшейся 1 марта блокады этого города российскими оккупантами погибли 1300 мирных жителей Европейский банк реконструкции и развития выделит на помощь Украине 2 млрд евро

От авиационных ударов погибли 10 жителей Житомирской области , среди которых двое младенцев, сообщили в Офисе Генпрокурора.

, среди которых двое младенцев, сообщили в Офисе Генпрокурора. ООН прогнозирует рост количества внутри перемещенных лиц в Украине в результате войны до 6,7 млн, также прогнозируется, что Украину покинут 4 млн беженцев

Из Изюма под обстрелами удалось эвакуировать около 250 человек, «зеленого коридора» не было, сообщил вице-мэр Владимир Мацокин.

под обстрелами удалось эвакуировать около 250 человек, «зеленого коридора» не было, сообщил вице-мэр Владимир Мацокин. Кабинет министров поручил органам государственной власти обеспечить контроль за установлением субъектами хозяйствования розничной торговли цен на ряд товаров

на ряд товаров

Глава фракции Слуги народа в Раде Давид Арахамия заявил, что за сутки удалось вывезти более 40 тысяч женщин и детей из всех уголков Украины

В оккупированном Бердянске жителям уже обещают российские паспорта и списание долгов за коммуналку

жителям уже обещают российские паспорта и списание долгов за коммуналку 62% украинцев считают военную помощь Западу недостаточной

считают военную помощь Западу недостаточной 8−9 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили по меньшей мере 8 воздушных целей : 4 штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов и две сбитые крылатые ракеты.

: 4 штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов и две сбитые крылатые ракеты. В Луганской области в отношении 11 полицейских расследуют уголовное производство по факту госизмены

в отношении 11 полицейских расследуют уголовное производство по факту госизмены Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в результате преступных действий России погибли уже более 60 детей и еще более 100 были ранены .

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Оккупационные войска нанесли бомбовый удар по Житомиру : пострадали котельная, выбиты стекла в двух больницах, разрушен жилой дом, пожилая женщина была легко ранена

: пострадали котельная, выбиты стекла в двух больницах, разрушен жилой дом, пожилая женщина была легко ранена Во Львов прибыли еще 1200 человек, эвакуированных из Сум

прибыли еще 1200 человек, эвакуированных из ВСУ вытеснили оккупационные войска из города Дергачи Харьковской области , уничтожив 2 танка и 2 бронированных автомобиля

, уничтожив 2 танка и 2 бронированных автомобиля Российские военные вечером 9 марта начали обстрел блокпостов Николаева с помощью Градов и Ураганов, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

с помощью Градов и Ураганов, сообщил мэр города Александр Сенкевич. В Сумской области территориальная оборона разбила около двух десятков единиц техники российских оккупантов, пытавшихся зайти в один из населенных пунктов. Бойцы терробороны захватили 3 бронетранспортера, несколько САУ Гвоздика, пару грузовиков и миномет

территориальная оборона разбила около двух десятков единиц техники российских оккупантов, пытавшихся зайти в один из населенных пунктов. Бойцы терробороны захватили 3 бронетранспортера, несколько САУ Гвоздика, пару грузовиков и миномет Эвакуационная колонна из 12 автобусов и 100 легковых автомобилей из Энергодара, Васильевки и нескольких сел прибыла в Запорожье

В Городище Черкасской области автобус эвакуировавший детей и взрослых попал в ДТП, трое взрослых пострадали

автобус эвакуировавший детей и взрослых попал в ДТП, трое взрослых пострадали Глава МИД Украины Кулеба прибыл в Анталию для переговоров с Лавровым

для переговоров с Лавровым В Харькове продолжаются обстрелы оккупнтов.

Война России против Украины: события 9−10 марта 2022 онлайн

6:47 Палата представників Конгресу США схвалила виділення $13,6 млрд екстреного фінансування через війну в Україні

Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення $13,6 млрд екстреного фінансування, щоб допомогти Україні, іншим східноєвропейським країнам, а також посилити можливості Пентагону.

6:21 Як мінімум 39 регіонів. BBC вивчив «географію «вантажу 200» у Росії

Російська служба BBC підрахувала, скільки російських регіонів, за офіційними даними, отримали з України тіла загиблих військових.

6:00 На тлі суперечки щодо винищувачів. Віцепрезидентка США Камала Харріс прибула до Польщі



Віцепрезидентка США Камала Харріс прибула до Варшави в рамках дводенного візиту до Польщі та Румунії з метою обговорення російського вторгнення в Україну.

5:48 Атака на пологовий будинок у Маріуполі жахає. Це безглузде насильство має припинитися — генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав жахаючим авіаудар російських окупантів по пологовому будинку в Маріуполі.

5:30 З моменту вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 700 ракет

З моменту вторгнення в Україну російські окупанти випустили понад 710 ракет. Майже всі були націлені на об'єкти у Східній Україні.

5:27 Росія спробує «заморозити» війну проти України — Грозєв



Журналіст Bellingcat Христо Грозев вважає, що Росія може спробувати заморозити війну з Україною. Про це він сказав в інтерв'ю Олесі Бацман.

5:07 Блінкен порівняв нинішній Маріуполь із блокадою Ленінграда

Держсекретар США Ентоні Блінкен порівняв знімки блокадного Ленінграду часів Другої світової війни та нинішнього Маріуполя, в якому російські окупанти влаштували гуманітарну катастрофу.

4:40 Cейм Польщі ухвалив закон про підтримку українських біженців

Нижня палата польського парламенту 9 березня проголосувала за закон про підтримку громадян України, які тікають у Польщу у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

4:18 На 10 березня в Сумській області заплановано три «зелені коридори»



На четвер, 10 березня, в Сумській області заплановано три «зелені коридори». Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

3:59 Російський АвтоВАЗ повністю зупинив виробництво через санкції Заходу

У середу, 9 березня, російський АвтоВАЗ зупинив виробництво, оскільки західні санкції позбавили компанію доступу до запчастин та витратних матеріалів, необхідних для виробництва автомобілів. Тисячі співробітників відправили в простій.





3:17 Передача польських МіГ-29 Україні може бути помилково сприйнята Росією як ескалація — Пентагон



У Міноборони США вважають, що Росія може вирішити, що передача винищувачів МіГ-29 Україні є ескалаційним кроком.

3:03 Колишній спецназівець Королівської морської піхоти. За Україну приїхав воювати син британської депутатки

Серед британських добровольців, які вирушили воювати за Україну, є син британської депутатки 30-річний Бен Грант.

2:59 У МАГАТЕ повідомили про втрату зв’язку із системами контролю на ЗАЕС

У МАГАТЕ перестали дистанційно надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській та Запорізькій атомних електростанціях, захоплених російськими окупантами.

2:37 Росіяни завдали нового авіадару по Сумах та Сумській області

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про нові бомбардування зі сторони російських окупантів.

2:19 США попереджає про ймовірне застосування хімічною зброї росіянами під час війни з Україною



Прессекретарка Білого дому Джен Псакі попередила про ймовірне використання хімічної зброї з боку РФ.

2:05 Росія визнала, що використовує в Україні ТОС-1 Солнцепек

Російський телеканал Звезда, що належить міністерству оборони, повідомив, що окупанти використовують в Україні вогнеметну систему ТОС-1 Солнцепек.

1:50 Повітряні сил ЗСУ за два дні знищили чотири штурмовика та два вертольоти російських окупантів

8−9 березня засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ знищили щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення операції Об'єднаних сил та на Київщині.

01:17 В Україну прибула друга партія Starlink

В Україну прибула друга партія станцій супутникового інтернету Starlink, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

1:11 Окупанти обстріляли з танків мирних жителів біля Чернігова, є загиблі та поранені

Окупанти обстріляли з танків мирних жителів біля Чернігова, є загиблі та поранені

00:47 Окупанти втрачають боєздатність і стягують до кордонів України резерви — Генштаб



У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію в Україні станом на 00:00 четверга, 10 березня, за підсумками двох тижнів повномасштабної війни, яку розв’язала Росія.

00:43 За допомогою фейків. Росія може готуватися до застосування хімічної зброї — Британія



У Великої Британії є побоювання, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні проти України.

00:31 МВФ схвалив виділення Україні $1,4 млрд екстреного фінансування

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 9 березня схвалила виділення Україні $1,4 млрд (1 млрд спеціальних прав запозичення) у рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI).

00:24 Набув чинності закон про право цивільних захищати Україну від окупантів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про участь цивільних у захисті України від повномасштабного вторгнення Росії.

00:02 «За межами звірства». Зеленський після авіаудару РФ по лікарні та пологовому будинку в Маріуполі закликав посилити санкції проти Кремля

Президент Володимир Зеленський прокоментував авіаудари Росії по пологовому будинку і дитячій лікарні в Маріуполі та закликав світову спільноту тиснути на кремлівський режим, щоб той закінчив війну.

23:47 Тероборона розбила колону російської техніки у Сумській області — відео

Територіальна оборона Сумської області розбила майже 20 одиниць техніки окупаційних військ РФ.

23:25 З гарячих точок гуманітарними коридорами евакуювали близько 48 тисяч людей — ОП

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що за 9 березня в Україні гуманітарними коридорами було евакуйовано 48 тисяч людей.

22:58 У Дії можна буде залишити заявку на компенсацію

У застосунку Дія незабаром можна буде повідомити про пошкоджене і знищене майно та подати заявку на компенсацію. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час звернення 9 березня.





22:44 У Харкові орієнтовно з 21:00 чути звуки залпів, жителі Салтівки повідомляють про розриви снарядів, а близько 22:00 пролунав потужний вибух у центрі міста, повідомляє Суспільне.



22:39 Кулеба прибув в Анталію на переговори з Лавровим

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

Раніше Кулеба казав, що українська сторона вимагатиме припинення вогню, звільнення територій України та вирішення всіх гуманітарних катастроф, створених російською армією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.



22:31 У Городищі Черкаської області автобус який евакуював дітей та дорослих потрапив у ДТП.

Внаслідок ДТП постраждали п’ятеро дорослих, яких доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Інформація про ДТП надійшла на лінію 102 близько 20:00. Зараз рух транспорту обмежено до усунення наслідків ДТП.

22:23 Евакуаційна колона з 12 автобусів та 100 легкових автомобілів з Енергодара, Василівки та кількох сіл прибула до Запоріжжя

Про це журналістам повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Укрінформ.

«Все пройшло на межі. Були різні ситуації, в тому числі й боєзіткнення. На даний момент з Енергодара вивезли 613 людей і в дорозі до колони приєдналися з навколишніх сіл ще 100 авто. Облік всіх зробимо. Люди будуть евакуйовані далі, а хто вирішить залишитися, то залишаться», — сказав він.

За його словами, так і не виїхала колона з Дніпрорудного. В останній момент міський голова відмовився виїздити. В ОВА не виключають, що люди просто злякалися.



«На мій погляд, неправильно. Треба рухатись в складних ситуаціях до тих точок, де спокійніше. З Василівки виїхали 6 мікроавтобусів і 6 авто», — додав очільник області.

Людей зустрічали та супроводжували до Запоріжжя волонтери Червоного хреста. За словами очільниці обласної організації товариства Червоного хреста Оксани Бекетової, люди перелякані. Вони виїхали з-під обстрілів, зараз стан більшості з них — жахливий. В евакуаційній колоні виїхали діти, жінки та люди похилого віку.

Щодо гуманітарного вантажу, який сьогодні намагалися доставити із Запоріжжя в Енергодар, то його «завернули» російські солдати.

У районі смт Кам’янське по гуманітарній колоні стріляли. За словами спеціалістів ДСНС, це були касетні міни. Це була четверта спроба відправити гуманітарну допомогу із Запоріжжя.



22:09 У Сумській області територіальна оборона розбила близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів, які намагалися зайти в один з населених пунктів.

Про це повідомляється на сторінці Генштаба ЗСУ у Facebook.

«Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил — 3 бронетранспортери, декілька САУ Гвоздика, пара вантажівок та міномет», — зазначається в повідомленні Генштабу.

22:03 Через війну вітроенергетичні компанії, які працюють в Україні зупинили дві третини своїх електростнцій.

Про це повідомив голова Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков.

«Станом на 9 березня 2022 року зупинено роботу вітроелектростанцій (ВЕС) загальною потужністю 1162,5 МВт. Залишаються в роботі 372,5 МВт», — сказав він.

Згідно з наданими ними розрахунками, практично всі ВЕС зупинені у Херсонській області.

За даними Нацкомісії з держрегулювання енергетики та комунальних послуг на кінець 2021 року, загальна потужність ВЕС становить 1673 МВт, промислових СЕС — 6226,9 МВт.

21:55 Російські військові ввечері 9 березня розпочали обстріл блокпостів Миколаєва за допомогою Градів та Ураганів.



Про це мер міста Олександр Сєнкевич заявив під час онлайн-трансляції на своїй сторінці у Facebook.

«Зараз по Миколаєву стріляють із напрямку Кропивницького «Градами» та «Ураганами». Або перевіряють на міцність наші блокпости, або готуються до наступу. Думаю, вночі нас теж обстрілюватимуть. Тож будьте уважні, ночуйте або в підвалі, або дотримуючись правила «двох стін», — сказав мер.

Він наголосив, що ворог використовує також заборонені у всьому світі касетні снаряди. В Миколаєві з 19 години вечора оголошена повітряна тривога.

Сєнкевич додав, що обстрілами були пошкоджені вже 130 будинків.

21:53 Перелік міжнародних евакуаційних рейсів зі Львова на 10 березня можна прочитати за посиланням.



21:50 Держсекретар США Ентоні Блінкен упевнений, що російський диктатор Володимир Путін програє і Росія зазнає стратегічної поразки

Під час брифінгу з главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс Блінкен заявив, що «можна виграти битву, але це не означає, що ти виграв війну». Він зазначив, що кремлівський режим вже зазнав невдачі у досягненні своїх головних цілей і не зможе утримати Україну в довгостроковій перспективі, якими б не були його можливі «тактичні перемоги».

"…Ви можете захопити місто, але ви не можете захопити серця та уми його мешканців, і українці щодня це демонструють… Якщо він [Путін] спробує нав’язати маріонетковий режим, залишивши російські війська в Україні, це буде довгий, кривавий, затяжний хаос, в якому Росія продовжуватиме тяжко страждати", — сказав він.

21:43 ЗСУ витіснили окупаційні війська з міста Дергачі Харківської області.

Зараз українські військові повністю контролюють територію міста, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога — 2 танка і 2 броньованих автомобілі. Наші українські військові втрат не понесли», — розповів Синєгубов.



11:42 Кулеба — Німеччині: Ви не вірили нам і наполягали на важливості діалогу з Путіним, розплющте очі, Україна потребує допомоги



«Україна потребує допомоги. Дайте більше зброї, щоб ми могли себе захищати. Допоможіть нам захистити наше небо, сприяйте наданню нам бойових літаків, надайте більше серйозної протитанкової, протиповітряної, протиракетної зброї», — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

11:35 У столиці невідкладна стоматологічна допомога надається безвідмовно та безоплатно із 10:00 до 16:00

Графік роботи та адреси можуть змінюватися, оскільки місто живе в умовах воєнного стану. Уточнюйте графік роботи конкретного закладу за телефонами.



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11:32 У Британії заарештували перший російський літак за новими санкціями

«Один такий літак знаходиться на землі в аеропорту Фарнборо, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування протягом останніх кількох днів», — сказав міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс.

11:25 Місто Лебедин у Сумській області після нічного обстрілу



11:16 США не можуть прикрити Україну Залізним куполом, але розглядають можливість використання іншого ППО

США не можуть прикрити Україну Залізним куполом, оскільки це пов’язано зі значними труднощами. Для цього потрібна підготовка та вміння розмістити його.

Про це сказала заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на слуханнях у Сенаті, відповідаючи на відповідне запитання одного із сенаторів.

11:13 Як війна в Україні ламає світову металургію та що буде далі

Війна в Україні справила вплив не лише на український та російський гірничо-металургійний комплекс, а й на металургію Європи, Туреччини та КНР. На цих ринках вже панує невизначеність, яка може перерости у затяжну кризу. НВ Бізнес з’ясував, як російська агресія в Україні розриває усталені ланцюжки постачань металургійної продукції та сировини у світі.

11:12 У Росії виникли проблеми з продажем своєї нафти

У Goldman Sachs вважають, що Росія не може продати приблизно 50% своєї нафти, у JP Morgan кажуть — близько 70%.



11:09 На захист України стали сотні бійців, які перебували під вартою, але були помилувані

«Комісія з помилування зараз працює… Наскільки я пам’ятаю, йдеться про кількасот осіб, які після помилування взяли до рук зброю та пішли на захист України», — розповів глава МВС Денис Монастирський.

11:03 Джонсон заявив, що не бачить можливості повернення до нормальних відносин з Росією

«Росія, напавши на Україну, порушила фундаментальні принципи міжнародного права, і я не бачу можливості повернення до нормальних відносин», — сказав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

10:49 Intel призупиняє всі постачання до РФ та Білорусі

«Ми засуджуємо вторгнення Росії в Україну, і ми призупинили всі постачання клієнтам як у Росії, так і в Білорусі. Наші думки з усіма, хто постраждав від цієї війни», — йдеться в повідомленні компанії.

10:46 Один із перших російських полонених, який зізнається, що їхав не на «навчання», а на війну в Україну

СБУ опублікувала відео допиту полоненого російського військового, який зізнається, що на захоплення Харкова окупантам дали три дні.

«Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста», — говорить полонений начальник взводу.

10:34 Британія запроваджує заборону на постачання до РФ продукції та технологій авіа- і космічного призначення

Влада Великої Британії вживає заходів, що забороняють експорт до Росії продукції та технологій авіаційного й космічного призначення, повідомляє в середу Даунінг-стріт.

«Вжиті заходи перешкоджатимуть британському експорту авіаційних або пов’язаних із космосом товарів, а також технологій до Росії, та пов’язаних із ними послуг і послуг із перестрахування», — йдеться у заяві, розміщеній на сайті уряду Великої Британії.

Крім того, зазначається в документі, британська влада «запроваджує нове законодавство, відповідно до якого перельоти або посадка у Великій Британії будь-якого російського літака є кримінальним злочином».

«Заборона поширюється на будь-яке повітряне судно, яким володіє або яке перебуває в експлуатації будь-якої особи, пов’язаної з Росією або з особами та структурами, щодо яких запроваджено санкції, а також передбачатиме повноваження затримувати будь-який літак, що перебуває у володінні осіб, пов’язаних із Росією», — наголошується у заяві.

10:22 Маріуполь залишається в облозі, а в Мар'їнській громаді від початку доби триває бій

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко заявляє, що Маріуполь залишається в облозі, а у Мар'їнській громаді від початку доби триває бій.

«Оперативна інформація щодо російського вторгнення за ніч з 8 на 9 березня. Маріуполь залишається в облозі. Росіяни знову перешкодили мирним жителям міста виїхати, а гуманітарному вантажу — заїхати до міста. Це — геноцид у центрі Європи у ХХІ столітті!», — написав він у Facebook.

У Мар'їнській громаді від початку доби триває бій, ворог обстрілює українські позиції з «Градів» і 120-мм мінометів.

У Світлодарській громаді обстріли тривають, є пошкоджені будинки.

В Авдіївській громаді ніч минула порівняно спокійно, без обстрілів мирного населення та без втрат.

У Торецькій громаді пошкоджено два будинки у смт Північне.

10:20 МАГАТЕ вже не отримує дистанційних даних із систем контролю на ЧАЕС

«Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вказав на припинення дистанційного передання даних із систем контролю за дотриманням гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС», — ідеться у повідомленні МАГАТЕ.

Одночасно агентство зазначило, що здійснює перевірку стану систем контролю за дотриманням гарантій в інших місцях їх перебування в Україні та найближчим часом надасть додаткову інформацію.

Про втрату зв’язку з чорнобильською системою моніторингу гарантій повідомив і радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«МАГАТЕ несподівано втратило зв’язок із Чорнобильською системою моніторингу гарантій. Наразі ніхто не розуміє, що відбувається в Чорнобилі та що загрожує регіону. Вкрай небезпечна ситуація», — написав він у Twitter.

10:11 Українські військові ліквідували командира 33 мотострілецького полку ЗС РФ

Українські військові ліквідували командира 33 мотострілецького полку ЗС РФ гвардії підполковника Юрія Агаркова.

10:06 ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якого обстрілювали один із районів Харкова.

За словами голови ОДА Олега Синєгубова, окупанти повністю відступили до Росії.

9:50 Всі зелені коридори на сьогодні

Сьогодні з 9:00 до 21:00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів та евакуації за маршрутами:

Енергодар — Запоріжжя

Суми — Полтава

Ізюм — Лозова

Маріуполь — Запоріжжя

Волноваха — Покровськ

Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель — Київ

9:49 Під егідою Червоного хреста організовано зелений коридор для евакуації жителів Енергодара до Запоріжжя

Міський голова Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов повідомляє про оголошення режиму припинення вогню з 9.00 середи та організації під егідою Червоного хреста гуманітарного коридору з Запоріжжя до Енергодара, та «зеленого» — для евакуації населення — до міста Запоріжжя.

«Усім жителям Енергодара, сусіднім селам Василівського, Кам’янка-Дніпровського, В.-Білозерського районів! Сьогодні, 9 березня, під егідою Червоного хреста організовується гуманітарний коридор із Запоріжжя до Енергодара, та „зелений“ — для евакуації населення — до міста Запоріжжя! З 9.00 оголошено режим припинення вогню», — йдеться у повідомленні мера в телеграм-каналі.

За його словами, орієнтовно з 12.00 до 13.00 до Енергодара буде доставлено інсулін, деякі медикаменти та сухі продукти для подальшої організації безкоштовних соціальних їдалень у школах і підтримки найбільш незахищених категорій населення.

«Увага! На зворотному шляху автобуси забиратимуть мирних жителів, які хочуть виїхати з Енергодара! Узгоджено також можливість сформувати колону з особистого транспорту, якою дозволено їхати за автобусами. Всі автобуси й особистий транспорт повинні мати маркування у правому верхньому кутку лобового скла у вигляді Червоного хреста! Подбайте про це заздалегідь», — йдеться у повідомленні.

Мер уточнює, що місце збору громадян для евакуації - ділянка дороги на вулиці Курчатова, від «червоного» будинку до набережної в бік прогулянкового каналу. Збір жителів міста та жителів сусідніх сіл — орієнтовно з 12:00 до 13:00.

9:42 Бучу та Ворзель евакуюватимуть сьогодні, Чернігів — ні

Бучанська міська рада оголосила про евакуацію населення Бучі та Ворзеля Київської області сьогодні.

«Повідомте друзям і сусідам! Сьогодні проводитиметься евакуація з Бучі та Ворзеля на залізничний вокзал Києва. Лише жінки та діти», — йдеться у повідомленні Бучанської міської ради у Facebook.

Наголошується, що 10:40—11:00 перед приміщенням Бучанської міської ради будуть автобуси, а у Ворзелі на вулиці Курортній, 25 (район залізничної станції).

«Пересувайтеся до пунктів збору пішки. Із собою беріть лише необхідні речі», — наголошують у міськраді.

Чернігів не організовуватиме «зелений коридор» у середу, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Учора ми обговорювали питання зеленого коридору, але з огляду на обставини і те, що точаться зараз на київській трасі в кількох місцях бої з противником, де противник отримує від наших Збройних сил, було ухвалено рішення сьогодні зелений коридор не робити», — сказав Чаус у відеозверненні в телеграмі в середу.

Водночас він додав, що хто може й хоче, однією-двома машинами виїжджають.

«Централізована евакуація буде тоді, коли військові підтвердять нам таку нагоду. На сьогодні цієї можливості немає», — зазначив Чаус.

9:29 Британський ритейлер дитячих товарів Mothercare зупиняє діяльність у Росії.

Він, зокрема, припинить відвантаження всіх товарів.

9:24 «Вони не вірять, що нас бомблять». Українці розповідають, як спілкуються на тему війни з родичами в РФ

НВ зібрав історії українців, які розсварились із своїми родичами з Росії через повномасштабне вторгнення російської армії.



9:16 ППО України досягла значних успіхів проти російських літаків — британська розвідка

У повідомленні британської розвідки говориться, що, ймовірно, це завадило російським окупантам досягти будь-якого ступеня контролю над небом.

9:14 Внаслідок обстрілу в Сєвєродонецьку загинули десятеро людей, ще десять — постраждали

Внаслідок обстрілів 8 березня російськими військовими міста Сєверодонецька Луганської області загинуло 10 людей, ще 10 — поранено.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

9:10 Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 березня:

Особовий склад — понад 12 тис. осіб

Танки — 317

Бойові броньовані машини ( ББМ) — 1070

Артилерійські системи -120

Реактивні системи залпового вогню ( РСЗВ) — 56

Засоби протиповітряної оборони ( ППО) — 28

Літаки — 49

Гелікоптери — 81

Автомобільна техніка — 482

Кораблі / катери — 3

Цистерн з паливно-мастильними матеріалами ( ПММ) — 60

Безпілотники ( БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 7

08:59 Розбитий міст в Ірпені та позиції окупантів. Maxar показав нові супутникові знімки України

На знімках за посиланням видно зруйнований міст через річку Ірпінь. На іншому знімку помічено рух бронетехніки супротивника, що рухалася на північний схід від аеропорту Антонова поблизу Гостомеля.

08:48 Fitch зупиняє комерційну діяльність у Росії

Компанія Fitch Group ухвалила рішення негайно призупинити комерційну діяльність у Росії. Операції групи охоплюють кредитні рейтинги та інші послуги, які надаються до РФ через підрозділи Fitch Ratings та Fitch Solutions.

Група продовжить надавати аналітичні звіти ринку, готуючи їх за межами країни.

08:43 Територіальна оборона б'є техніку окупантів: фото від Генштабу ЗСУ

На світлинах — знищена російська техніка в Чернігівській області.

08:30 Українське обличчя війни: одне з найсильніших фото перших двох тижнів російського вторгнення

Український фотограф агентства Reuters Валентин Огіренко зробив цей кадр 8 березня в Києві, на церемонії прощання з одним із загиблих українських військових на ім'я Валерій. Він захищав Україну у складі ЗСУ.

Инфографика: REUTERS/Valentyn Ogirenko

08:22 ГУМАНІТАРНИЙ КОРИДОР СУМИ — ПОЛТАВА СЬОГОДНІ ПРОДОВЖИТЬ РОБОТУ

Про це повідомив Дмитро Живицький, голова Сумської ОДА.

За його словами, переговорна група працювала всю ніч і було продовжено дію гуманітарного коридору з Сум до Полтави сьогодні, 9 березня, з 9.00 до 21.00.

«Можна виїжджати власним транспортом, додатково приблизно на 14:00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми які вчора поїхали у першій колоні і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю», — пояснив Живицький.

Він також додав, що міська влада Сум спільно з народними депутатами всю ніч займалася пошуком транспорту і сьогодні пізніше додатково повідомить про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного хреста.

08:12 Евакуація через Чоп: Словаччина запускає щоденні потяги для біженців з України

Словаччина призначає щоденні поїзди для вивезення біженців із України. Вони почнуть курсувати із 9 березня через станцію Чоп:

Зі станції Чієрна-над-Тісоу ( Словаччина) поїзд вирушатиме о 7:00 і прибуватиме до Чопа ( Україна) о 7:40.



Словаччина) поїзд вирушатиме о 7:00 і прибуватиме до Чопа Україна) о 7:40. Назад поїзд вирушатиме о 10:35 і прибуватиме в Кошице о 13:49.



Також щодня курсуватимуть поїзди Чієрна-над-Тісоу — Кошице.



Крім того, зі станції Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години вже курсують 9 пар поїздів щоденно.

08:01 Україна продовжує тотальний спротив, ворог ховає техніку поміж житлових будинків та проводить приховану мобілізацію — нове зведення Генштабу ЗСУ



Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 березня розповів про ситуацію на фронтах та опір українських захисників російським окупантам станом на 06:00. Головні тези:

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах визначених операційних зон.



у межах визначених операційних зон. На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.

продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова. Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі.

відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі. На Південному напрямку сили оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об'єктів критичної інфраструктури.

сили оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об'єктів критичної інфраструктури. На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони. Повітряні сили ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів інфраструктури України та угруповань військ.

відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів інфраструктури України та угруповань військ. У зв’язку з численними втратами особового складу РФ продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України. Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.

під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України. Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників. Окупанти не виключають можливості залучити до війни з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 осіб, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні.

у кількості до 800 осіб, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні. У Бердянську ворог почав поширювати пропагандистські матеріали направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави.

ворог почав поширювати пропагандистські матеріали направлені на дискредитацію військово-політичного керівництва нашої держави. У населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог переховує озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об'єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку.

що тимчасово зайняті російськими військами, ворог переховує озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об'єктів. Використовує мережу лікувальних закладів для надання медичної допомоги пораненому особовому складу. Окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку. В Херсонській області виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв.

виявлено, що військовослужбовці ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку на місто Миколаїв. Серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живої силі та техніці.

07:52 Росія хоче втягнути у війну проти України військових із Придністров'я — Генштаб



Російські окупанти не відкидають можливості залучення до війни проти України військовослужбовців невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Як повідомили у Генштабі, чисельність армії невизнаної ПМР становить 800 осіб.

«Однак морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні», — йдеться у повідомленні.

07:40 Путін оскаженів, коли дізнався про цінність ракет, випущених по Вінниці - Грозєв

Російський диктатор був розлючений, коли дізнався, наскільки цінними ракетами РФ обстріляла Вінницький аеропорт, повідомив в ефірі телемарафону журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

За словами журналіста, ймовірно, Путіну не доносять повну інформацію про провали російських військ в Україні, а також про те, що практично 100% населення України вкрай негативно ставиться до російських окупантів.



07:12 У зв’язку з великими втратами. Росія проводить приховану мобілізацію від виглядом навчальних зборів — Генштаб ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, прихована мобілізація відбувається на тимчасово окупованій території АР Крим, у Краснодарському краї та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Також російські окупанти активізували діяльність із набору добровольців для війни на території України.

Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку із вишів РФ з метою поповнення резерву армії.

06:55 США направляють у Польщу дві батареї ЗРК Patriot

США направляють у Польщу дві батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot для протидії будь-якій потенційній загрозі союзникам США та НАТО під час війни Росії проти України.

Про це повідомив 8 березня представник Європейського командування Збройних Сил США (EUCOM) Адам Міллер, пише CNN. Комплекси Patriot призначені для знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.

06:45 МВФ планує негайну допомогу Україні в 1,4 млрд доларів

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва за допомогою офіційного сайту організації повідомила, що така пропозиція направлена до Виконавчої ради.

За її словами, фонд змінив фокус дискусій з українською владою з «реформ» на «кризове управління» через повномасштабне вторгнення Росії.

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