Пентагон подтвердил, что в новый пакет помощи Украине входят дальнобойные ракеты GLSDB 3 февраля, 20:01 Снаряд GLSDB (Фото:boeing.co.kr)

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в пятницу, 3 февраля, подтвердил, что в новый пакет военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов входят снаряды GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) c радиусом действия 150 км.

Во время брифинга Райдер сказал, что GLSDB помогут украинским военнослужащим проводить операции по защите страны и освобождению захваченных оккупантами территорий. Отвечая на вопрос, передают ли их для ударов по российским целям в оккупированном Крыму, спикер отметил, что это решение Украины.

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3 февраля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов, который включает в том числе две установки ЗРК HAWK, 250 систем Javelin, беспилотники Puma, радары и боеприпасы.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что после заключения контракта на производство GLSDB их поставки займут около девяти месяцев.

Инфографика: NV

GLSDB — совместная разработка американской компании Boeing и шведской Saab. Эти боеприпасы можно запускать из уже имеющихся в Украине установок HIMARS и M270, писал итальянский военный эксперт Томас Тейнер. Для наведения на цель GLSDB имеет инерционную навигационную систему и использует GPS. После запуска бомба разворачивает крылья и фактически планирует к своей цели.