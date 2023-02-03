ПВО и высокоточные ракеты. США объявили о пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов
ПВО Hawk (Фото:Łukasz Pacholski/Flickr)
В Министерстве обороны США в пятницу, 3 февраля, объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов, который включает две системы ПВО Hawk и высокоточные ракеты. Об этом сообщает Bloomberg.
Журналист Голоса Америки Остап Ярыш опубликовал полный список вооружения в новом пакете помощи:
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
- дополнительные 120-мм минометные снаряды;
- 190 пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;
- 181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);
- 250 систем Javelin;
- 2 тысячи противотанковых ракет;
- противопехотные мины Claymore;
- зимнее снаряжение и так далее;
- два комплекса ПВО HAWK;
- зенитные оружия и боеприпасы;
- оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;
- оборудование для поддержки украинской системы ПВО;
- средства для борьбы с дронами;
- четыре радара;
- 20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;
- беспилотники Puma;
- высокоточные ракеты;
- медикаменты;
- оборудование для защищенных коммуникаций и так далее.
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