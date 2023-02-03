ПВО и высокоточные ракеты. США объявили о пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов

3 февраля, 19:05
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ПВО Hawk (Фото:Łukasz Pacholski/Flickr)

ПВО Hawk (Фото:Łukasz Pacholski/Flickr)

В Министерстве обороны США в пятницу, 3 февраля, объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов, который включает две системы ПВО Hawk и высокоточные ракеты. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналист Голоса Америки Остап Ярыш опубликовал полный список вооружения в новом пакете помощи:

  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
  • дополнительные 120-мм минометные снаряды;
  • 190 пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;
  • 181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);
  • 250 систем Javelin;
  • 2 тысячи противотанковых ракет;
  • противопехотные мины Claymore;
  • зимнее снаряжение и так далее;
  • два комплекса ПВО HAWK;
  • зенитные оружия и боеприпасы;
  • оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;
  • оборудование для поддержки украинской системы ПВО;
  • средства для борьбы с дронами;
  • четыре радара;
  • 20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;
  • беспилотники Puma;
  • высокоточные ракеты;
  • медикаменты;
  • оборудование для защищенных коммуникаций и так далее.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Поставки оружия Украина-США Поддержка Украины Война России против Украины

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