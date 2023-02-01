Первые дальнобойные ракеты. Что нужно знать о боеприпасах GLSDB, которые США передадут Украине в новом пакете помощи 1 февраля, 14:04 Сюжет Боеприпас GLSDB (Фото:Saab)

По данным агентства Reuters, в новый пакет военной помощи от США впервые войдут дальнобойные ракеты.

Речь идет о GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb — Бомбе малого диаметра наземного запуска), которая имеет радиус действия 150 км.

«Большая дальность бомбы GLSDB, которая способна планировать над поверхностью после запуска, может позволить Украине поразить цели, которые были вне ее досягаемости, и помочь ей продолжать контратаки, мешая России в тылу еще больше», — отмечает агентство Reuters.

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Агентство напомнило, что впервые о предложении производителя этих боеприпасов Boeing передать их Украине сообщалось еще в ноябре — тогда предполагалось, что Украина получит их до весны.

NV рассказывает главное о дальнобойных ракетах GLSDB, которые скоро будут на вооружении Украины.

Достанет дальше

Еще в декабре главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказывал в интервью The Economist, что россияне приспособились к самому дальнобойному оружию украинских военных — ракетам GMLRS, которые могут поражать цели на расстоянии 70 км. По словам Залужного, сейчас россияне размещают большинство своих командных пунктов, центров связи и складов с боеприпасами в глубине фронта, где их не могут достать ракеты GMLRS.

Ракеты GLSDB могут помочь устранить эту проблему. У них менее мощная боевая часть, чем у GMLRS и ATACMS, однако расстояние поражения в 150 км позволит ВСУ держать под прицелом все цели вплоть до крымского перешейка и в глубине Донецкой и Луганской областей.

Куда достают ракеты GLSDB. Красный контур – линия фронта, черный – 70 км от линии фронта, фиолетовый – 125 км, синий – 140 км / Инфографика: DefMon3 via Twitter

GLSDB — совместная разработка американской компании Boeing и шведской Saab. Эти боеприпасы можно запускать из уже имеющихся в Украине установок HIMARS и M270, поскольку они используют секцию ракеты M26 MLRS Lockheed Martin и бомбу малого диаметра Boeing GBU-39/B, писал итальянский военный эксперт Томас Тейнер.

Вероятные недостатки GLSDB

Для наведения на цель GLSDB имеет инерционную навигационную систему и использует GPS. После запуска бомба разворачивает крылья и фактически планирует к своей цели. Это делает ее значительно медленнее обычных ракет, отмечает Тейнер.



Также, по словам эксперта, несмотря на заявленную высокую точность GLSDB (до 1 метра), использовать их можно будет только по неподвижным целям. Чтобы получить возможность попадать по движущимся целям, Украине нужна другая модификация боеприпаса — с бомбой GBU-39B/B, имеющей лазерную наводку. Чтобы она сработала, нужно чтобы наведением занимался самолет или беспилотник, который будет лазером указывать на цель. Это сделает украинскую технику легкой добычей для российских систем ПВО.

Агентство Reuters писало, что GLSDB — относительно новые ракеты: их серийное производство было запланировано не раньше начала 2023 года. Таким образом, война в Украине станет их первым серьезным испытанием.

Главные характеристики GLSDB

GLSDB находятся на вооружении с 2006 года.

Вес боеприпаса — 122 кг, масса боевой части — 17 кг. Такой боерипас стоит $40 тысяч. Это значительно меньше стоимости ATACMS, которая составляет $1 млн.

GLSDB состоит из авиационной бомбы GBU-39 и двигателя M-26, стандартного для РСЗО M270 и M142 HIMARS, соединенных адаптером.



Инфографика: NV

Диаметр боеприпаса — 19 см, длина — 1,8 м.

Дальность поражения боеприпаса увеличена за счет крыльев, которые раскрываются в воздухе.

GLSDB использует инерциальную систему наведения и наведение с помощью GPS.

