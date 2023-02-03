Дальнобойные ракеты GLSDB Украина может получить через девять месяцев — Bloomberg 3 февраля, 10:07 Снаряд GLSDB (Фото:boeing.co.kr)

В новый пакет помощи для Украины США включат «умные ракеты» GLSDB с дальностью до 150 км, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц. Первые поставки займут около девяти месяцев после заключения контракта на их производство для Украины, заявил представитель отрасли.



Как пишет агентство, будут финансировать крылатые ракеты производства Boeing-Saab в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а о новом пакете помощи объявят в пятницу, 3 февраля. В ближайшее время GLSDB не развернут в Украине — их еще предстоит изготовить на заводах.

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По словам одного из чиновников, на начальном этапе на этот вид вооружения выделят не более $200 миллионов. В Boeing заявили, что заказ станет первой продажей этого оружия.

GLSDB совмещает в себе крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26 для HIMARS/MLRS. Дальность поражения боеприпаса увеличена за счет крыльев, которые раскрываются в воздухе. GLSDB использует инерциальную систему наведения и наведение с помощью GPS.

Кроме «умных ракет», в новый военный пакет для Украины Штаты включат, в частности, противопехотные мины Claymore, 155-мм снаряды Excalibur с GPS-наведением, оборудование поддержки ракет Patriot, переносные ракетные пусковые установки Mk 153, зимние парки, пишет Bloomberg. Ранее о его объявлении и передаче GLSDB писала WSJ.

Инфографика: NV

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее называл дальнобойные ракеты одной из трех тем вооружений (вместе с танками и истребителями), по которым у союзников Украины пока нет политического решения. В январе партнеры согласились передать Украине первые тяжелые западные танки — Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams.

20 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов, который включает БМП Bradley, БТР Stryker, системы ПВО Avenger, высокоточные 155-мм артиллерийские снаряды и не только.

