В Кремле сделали вид, что не услышали призыв Зеленского вывести войска из Украины на Рождество 14 декабря, 13:13 Песков начал говорить о новогоднем перемирии и соврал (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заговорил о перспективе новогоднего перемирия между украинскими военными и российскими оккупантами и заявил, что никаких предложений не поступало.

Об этом он сказал в эфире радио Маяк.

«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало и такой темы нет на повестке дня», — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь диктатора не упомянул о призыве президента Украины Владимира Зеленского вывести войска РФ из Украины на Рождество. В обращении к лидерам Большой семерки 12 декабря украинский президент заявлял, что вывод оккупационных войск с территории Украины обеспечит надежное прекращение огня.

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Украинские власти и мировое сообщество неоднократно заявляли, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной, а любое перемирие может использовать для перегруппировки своих сил, чтобы атаковать украинские города с новой силой.

На саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

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4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

После бегства российских оккупантов из Херсона в МИД страны-агрессора РФ заявили, что Москва открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий».

В Министерстве иностранных дел на это ответили, что кремлевский режим сейчас не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия.

Зеленский также заявил, что Украина получила сигналы от иностранных лидеров, что Путин может хотеть «прямых переговоров». В Кремле это опровергли, заявив, что «публичных переговоров не существует».

