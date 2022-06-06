Четырем иностранцам, воевавшим за Украину и попавшим в плен, в «ДНР» грозит смертная казнь 6 июня, 23:11 Цей матеріал також доступний українською Шон Пиннер и Эйден Эслин (справа) (Фото:@cossackgundi / Instagram)

Так называемая генпрокуратура самопровозглашенной «ДНР» объявила о завершении расследования в отношении иностранцев, воевавших на стороне Украины в войне с Россией.

Как сообщает Медиазона, четырем из них грозит смертная казнь.

Подданные Великобритании и Марокко обвиняются в насильственном захвате власти и наемничестве, при этом трое пленных официально вступили в ВСУ до начала войны и прожили в Украине несколько лет. В «ДНР» утверждают, что все иностранцы «дали показания» и по итогам суда им может грозить смертная казнь.

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В плену оказался 28-летний Эйден Аслин, бывший смотритель из Великобритании. Его схватили в Мариуполе в апреле. Эйден Аслин был использован боевиками «ДНР» в пропагандистском видео после захвата.

Вместе с Эслином в плену оказался его друг, 48-летний бывший военный Королевского английского полка Шон Пиннер.

Еще один британец, попавший в плен — Эндрю Хилл из Плимута, которого, по данным Минобороны, задержали в Николаевской области.

21-летний подданный Марокко Брагим Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

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