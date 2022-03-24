«Стоит вспомнить Батько Махно». Военный эксперт об оцеплении войск оккупантов возле Киева и ситуации на фронте — интервью 24 марта, 16:03 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные успешно дают отпор агрессору (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Радио НВ рассказал о развитии событий на фронтах и какая ситуация с оцеплением войск оккупантов неподалеку от Киева.

- Месяц Украина выдержала. Месяц Украина героически оборонялась. Как бы вы проанализировали ситуацию на фронтах?

— На сегодняшний день можно уже с уверенностью сказать, и это исходя из временных показателей, и это поступающая информация, что несмотря на первый безумный удар, противник не выполнил свои стратегические задачи. И он увяз в позиционной войне на территории Украины, имея ограниченные маневренные ресурсы, и имея недостаточно логистических ресурсов на сегодняшний день. Однако не нужно успокаиваться, надо понимать, что мы имеем дело с довольно опасным врагом, и серьезные противостояния будут продолжаться еще в течение определенного периода времени.

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— Все равно война будет продолжаться, мы не можем рассчитывать, что она вот так выключателем остановится или исчезнет через день или два. Давайте попробуем проанализировать информацию, которая есть уже несколько дней об окружении группировки врага возле Киева. Там, где Буча, Ирпень.

— Такое окружение имеет место, назвать его плотным кольцом пока сложно, потому что надо понимать, что организовать это очень сложно. Вместо этого концентрированными, комбинированными действиями наших войск удалось отбить Макаров, весьма важный пункт, который захватили россияне. Удалось оттеснить их от житомирской трассы на большинстве ее протяженности. И удалось осуществить так называемое оперативное окружение и удерживать подразделения российских войск в определенном «огневом мешке». Так же сдерживая противника на рубежах реки Ирпень, не позволили ему перейти эту реку, нанесли ему серьезные потери. Таким образом можно сказать, что по этому направлению, с северо-западного направления на сегодняшний день угроза наступления отсутствует, потому что противник не может ни сконцентрировать войска, ни совершить маневр ресурсами. И задача его сейчас либо удержать позиции, что почти невозможно в тех условиях, либо поспешно отступать, либо просто забыть о тех войсках, которые оказались в оперативном окружении наших войск.

— А это оперативное окружение, «огневый мешок», потенциально мы можем предполагать, что значительная часть этих «упырей» просто сдастся. Как это может влиять на моральное состояние остальных оккупантов? Как это может воздействовать на военно-политическое управление РФ? Потому что по сути это будет первая символическая победа Украины, если говорить о таком оперативном окружении и «огневом мешке», как вы его назвали.

— Здесь нужно понимать, что мы имеем дело с врагом, который действует немного в другой параллельной реальности. И если бы у Наполеона была бы газета Правда, никто бы не узнал, что Наполеон проиграл под Ватерлоо. Приблизительно такая же ситуация и здесь. И примером этого есть события в районе Чернобаевки, где мы уже несколько дней подряд уничтожаем технику, а она там появляется снова. До врага просто не будет доведена эта информация. Разве что фрагментарно. На уровне военной аналитики военных вооруженных сил, надо понимать, что они примут это во внимание и сделают определенные выводы из этой ситуации для того, чтобы провести определенную перегруппировку и сосредоточение сил. То есть да, нам это будет важная победа. Фактически угроза Киеву отодвигается, но не исчезнет. Я хочу это подчеркнуть. И противник все равно будет пытаться повторить эту операцию, ведь одной из целей этой операции является собственно захват Киева. Несмотря на любые потери. Плюс к тому мы мыслим категориями гуманитарными, гуманными. Для нас жизнь каждого военнослужащего является исключительной ценностью. Зато для противника потеря еще определенного количества человеческого материала не является серьезным фактором. И они будут продолжать бросать в бой свои ресурсы, несмотря на потери, как мы наблюдаем это в течение последнего месяца.

— А можно ли оценить численность тех оккупантов, которые сейчас находятся в оперативном окружении? Или у нас просто нет информации, сколько из них остались живы, и сколько еще способны ходить?

— Численность можно сосчитать примерно, выходя прямо с территории, на которой они находятся. То есть можно предположить, что там находится примерно три-четыре батальонных группы, то есть примерно 2500 до 4000 тысяч войск. Не больше. Просто потому, что на этой территории нет, где разместить больше войск, как бы нам этого не хотелось. Они же находились в боевых порядках, то есть у них был определенный уровень рассредоточения. И потому речь идет именно об этой численности. Это так, предположение, потому что мы не знаем, насколько и сколько войск было уничтожено артиллерийским огнем и огнем наших градов, сколько уничтожено партизанами, нерегулярными подразделениями украинской армии. Поэтому очень сложно оценить, сколько их осталось сейчас. Но исходные цифры можно считать, как три, примерно четыре тысячи.

— Свежий анализ был накануне от Кирилла Данильченко. Он пишет в первом же предложении, что говорят, что нельзя распространять информацию о поставках в Украину, а ее уже миллионы, видео, фото с сайтов Минобороны, как в Нидерландах грузили на самолет именно то, что поставляли. И вот он говорит, что в Украине уже работают, например, Panzerfaust ИТ-600. То есть это, скорее всего, из составов армии Нидерландов, и это одна из наиболее современных модификаций. И здесь мой вопрос следующий. Я понимаю, что это легкое оружие, оно весит примерно 15 кг. Эта пусковая установка способна уничтожать самые современные даже модели танков, пробивать монолитную броню до 900 мм, кажется. И соответственно скоро пойдет то, что военные называют, «зеленкой». Скоро начнутся листья, кусты и все такое. И этот фактор очень многие воспринимают как дополнительные возможности для украинских защитников, для партизан, для высокомобильных групп. Как бы вы описали эту возможность?

— Да, вы знаете, такой вид деятельности, я бы сказал, это в природе, это в ментальности украинцев, и нужно просто вспомнить подразделения Батька Махно, действовавшего очень оперативно именно в таком аспекте. А именно мобильные группы, если можно назвать тачанки мобильными группами, и подразделения. Сейчас у нас немного другая ситуация, зато мы очень хорошо владеем этой тактикой. Наши подразделения знают, как работать в такой ситуации. То есть имея просто колоссальное количество такого противотанкового вооружения, и зная специфику тактики действия российских войск, когда, знаете, достаточно большие колонны, они не маневренны, они боятся просто покинуть дороги, оставаясь на них, продвигаясь только по ним. То есть это такая тактика, присущая российской армии еще со времен Афганской войны Советского Союза, она практически не изменилась. То есть наносить такие удары нашими маневровыми группами, это очень важный аспект для того, чтобы обессилить, обескровить оккупанта. И потом концентрированными мобильными ударами уже боевых подразделений ВСУ отгонять, уничтожать оккупантов и лишать возможности даже отступать. То есть такая тактика имеет место, и я думаю, что такая тактика была рассчитана с самого начала, и вы видите, и все подчеркивают, что именно высокая насыщенность противотанковыми средствами на сегодняшний день играет столь исключительную роль в нашей обороне.

— Еще одна очень важная деталь, на которую следует обратить внимание, Информ напалм собрал результаты своих исследований, а также некоторые утечки информации. И они утверждают, что россияне действительно готовятся использовать химическое оружие. При чем назывались и Мариуполь, и Киев, и Николаев, и там обширнее южные регионы. Что нам от этого знания? И насколько распространение информации может остановить россиян от такого преступления? Хотя они уже наделали этих преступлений невероятное количество, взять хотя бы фосфорные бомбы или использование ими противопехотных гранат, запрещенных во всем мире.

— Вы знаете, безусловно, распространение такой информации является очень важным аспектом предотвращения нанесения таких ударов. Конечно, мы не можем исключить возможность применения химического оружия вообще. Зато разоблачение, когда на «белый свет» выносятся какие-то темные, зловещие намерения, вероятность того, что эти зловещие намерения будут осуществлены, она все-таки уменьшается объективно. И плюс к тому, что если мы доносим эту информацию и распространяем эту информацию, это позволяет нам подготовиться. И я вижу, и в наших новостях появляется информация, как обезопасить себя в случае химической атаки, что делать, как действовать. И население должно очень внимательно к этому относиться. И наше военно-политическое руководство должно задействовать определенные шаги, чтобы минимизировать возможные негативные последствия применения такого оружия. К сожалению, полностью исключить использование химического оружия противником на сегодняшний день не можем. У нас была такая ситуация в Сирии, мы видели, к чему это приводило там.

- И новые 6000 ракет от Великобритании. И если шире проанализировать, можем ли мы утверждать, представлять, что военная поддержка Украины сейчас только нарастает. И плюс здесь какие-то за последние пару дней очень мощные успехи украинских систем ПВО. Это значит, что к нам что-нибудь приезжает?

— Я бы не был таким оптимистичным, потому что здесь нужно учитывать еще фактор времени. Эти системы ПВО должны быть доставлены, развернуты, личный состав наших подразделений должен пройти обучение на этих системах или ознакомиться с ними и приступить к работе. В то же время мы можем говорить немного об ином аспекте, а именно о том, что интенсивность действий российской авиации, подчеркиваю — авиации, немного уменьшилась. Потому что насыщенность тактическими средствами противовоздушной обороны украинской армии увеличивается буквально. И мы видим, что каждый день мы говорим как минимум о пяти или даже 10 воздушных целях, пораженных нашими братьями с противовоздушной обороны. К сожалению, мы не можем говорить пока о том, что наши города надежно защищены, потому что это немного другой уровень противовоздушной обороны. Но то, что на наши города, находящиеся в глубине территории Украины практически не совершаются налеты вражеской авиации, говорит о многом, об значительно выросшем уровне противовоздушной обороны. То есть пока что такая ситуация добавляет немного оптимизма, но работа не завершена, работа продолжается.

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