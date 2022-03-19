Потенциальные партнеры и неприятели. Какие страны еще не на стороне Украины и могут поддержать Россию — эксперт по безопасности 19 марта, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Демонстрация в поддержку Украины в центре Хельсинки, Финляндия, 19 марта 2022 года (Фото:Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/via REUTERS)

Несмотря на беспрецедентную консолидацию мира в поддержке Украины, на разных континентах остаются страны, позиция которых либо неоднозначна, либо тяготеет к пророссийской.

Руководитель программы международной безопасности Совета внешней политики Украинская призма Анна Шелест рассказала в эфире Радио НВ, кто может стать для Украины партнером или врагом, а также о том, чья нейтральная позиция уже будет победой.

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Анна Шелест эксперт по безопасности

Накануне конфликта Китай понимал, что у них есть политический и экономический конфликт с США, что Российская Федерация более слаба, поэтому они начали объединение позиций с Москвой. В начале февраля даже подписали соглашение о безопасности, которое стало достаточно серьезным шагом вперед в сотрудничестве двух стран.

После трех недель мы видим, что позиция Китая начинает понемногу меняться. Китай не может откровенно поддержать США и Украину, потому что у них продолжается собственный конфликт с [Вашингтоном]. С другой стороны, Китай очень многое теряет. Сегодня Украина и наши партнеры в Европе и США пытаются нейтрализовать Китай — не дать Российской Федерации использовать его для вывода денег, обхода санкций, получения военной помощи.

Если Китай займет хотя бы нейтральную позицию — это будет максимально позитивно для Украины, потому что в стране большие ресурсы, в которых нуждается РФ.

Но следует понимать, что Китай прежде всего будет ставить [в приоритет] свои национальные интересы — борьба с США за определенное лидерство, максимальное получение экономических преференций в России. Почему они интересуются энергетическими компаниями в РФ? Их сейчас можно купить по очень смешной цене. Китайцы всегда считают не на год вперед, а на десять лет. Все эти переговоры [проводят] для того, чтобы уговорить Китай, что они потеряют гораздо больше от сотрудничества с РФ, чем получат.

Рынок РФ даже до войны был примерно такой же, как в Калифорнии. Главный торговый партнер для Китая — Европейский Союз. Поэтому даже если они косвенно подпадут под санкции, которые сейчас налагаются на РФ из-за того, что захотят с ней сотрудничать, Китай может потерять огромный рынок ЕС. А деньги китайцы считать умеют.

С Беларусью все гораздо проще, потому что страна находится под полным контролем Российской Федерации как минимум последний год — с неудачных президентских выборов, после которых последовали протесты. Беларусь находится под санкциями и с каждым [новым] пакетом они увеличиваются и увеличиваются. Мы понимаем, что используется эта территория. Надеемся, что население Беларуси не столь зомбировано, как в РФ: помогут и местный саботаж, и инстинкт самозащиты [диктатора Александра] Лукашенко, чтобы не использовать белорусские войска.

Страна, которая для нас проблемна, — Индия. Приходится постоянно включаться на индийские телеканалы и я вижу, как Индия пытается не просто нейтральную позицию иметь, а скорее нейтральную пророссийскую. Они себя почему-то уговорили, что их национальная безопасность очень зависит от Российской Федерации. Абсолютный миф, но некоторые эксперты и политики очень серьезно это продвигают. Мы видим это по новостной ленте, по тому, как все происходит. Думаю, что [в РФ их] будут использовать — уже знаем некоторые военные контракты между Индией и Россией.

Ближний Восток — тоже достаточно неопределенный регион. Не буду говорить по каждой отдельной стране: есть более-менее [хорошо] настроенные. Мы, по меньшей мере, видим, что лакшери сегмент россиян будет пытаться пересидеть или выводить свои средства именно на арабские страны.

Израиль пока еще под вопросом. Будем говорить откровенно: на сегодняшний день [существует] неоднозначная позиция Тель-Авива.

Латинская Америка тоже пока остается под вопросом. В Бразилии достаточно популистическое национальное правительство. Они тоже иногда очень неоднозначно ведут себя на международной арене. А у РФ всегда были намного более сильные позиции в Латинской Америке, Украина там фактически не присутствует.

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