США заменят боевую группу, которая тренирует украинских военных в Германии 14 апреля, 09:31 Союзники тренируют украинских военных для эффективной борьбы с оккупационными войсками РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

США проведут ротацию боевой группы, которая тренирует украинских военных на полигоне в Германии.

Об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

По его словам, замена произойдет в конце апреля.

«Боевая группа 39-й пехотной бригады Нацгвардии, базирующаяся в штате Арканзас, заменит боевую группу 27-й пехотной бригады из Нью-Йорка и примет командование Объединенной многонациональной тренировочной группой — Украина (JMTGU) на учебном полигоне Графенвер в Германии», — отметил генерал.

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Райдер уточнил, что 27-я пехотная бригада приняла руководство миссией в августе 2022 года.

«Мы с нетерпением ждем прибытия 39-го подразделения и продолжения важной работы по предоставлению Украине того, что ей необходимо в плане подготовки для самообороны», — резюмировал представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность значительно расширить программу подготовки украинских военных и изменить подход к обучению. Позже в Пентагоне подтвердили, что будут обучать ВСУ на территории Европы.

Программа проводится в Германии учебным командованием 7-й армии США (командования армии США в Европе и Африке), обучение каждый месяц будут проходить около 500 украинских солдат.

Новый этап обучения стартовал в начале 2023 года.