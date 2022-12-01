США могут значительно расширить программу подготовки украинских военных — CNN 1 декабря, 08:38 США рассматривают возможность существенно увеличить программу обучения украинских военнослужащих (Фото:defense.gov)

США рассматривают возможность значительно расширить программу подготовки украинских военных для борьбы с войсками РФ, изменив также подход к обучению, пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, Администрация президента США Джо Байдена может увеличить обучение до 2500 украинских солдат в месяц на американской базе в Германии.

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Если это предложение будет принято, то это повлияет не только на количество военных, которых будут обучать, но и на тип их подготовки. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США обучили только несколько тысяч украинских солдат, в основном в небольших группах, использованию специфических систем вооружения.

Согласно новой программе, США начнут обучать гораздо более крупные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию пехотных маневров с артиллерийской поддержкой. Как отмечают источники, эта подготовка может быть «гораздо более интенсивной и всесторонней», чем та, которую Украина проходила в Польше или Великобритании.

Предложение, которое было сделано по просьбе Украины, все еще находится на межведомственном рассмотрении в администрации.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена отказался комментировать специфику планирования, заявив CNN, что «мы не будем опережать решения, которые еще не приняты, но мы постоянно ищем способы убедиться в том, что украинцы обладают навыками, необходимыми для успеха на поле боя, когда Украина защищает свою территорию от российской агрессии».

Американские чиновники подчеркнули, что похолодание и последующее затишье в боевых действиях могли бы создать условия для проведения более интенсивных тренировок, поскольку украинские силы ранее стояли перед выбором между потребностью в тренировках за пределами страны и потребностью в живой силе на передовой.

В случае одобрения новый тип обучения будет проводиться на базе армии США в Германии.

В Берлине заявили, что пока не получали официального запроса от США относительно дополнительного обучения украинцев.

«У нас нет официального запроса. Но в целом это полностью соответствует нашим общим усилиям по поддержке Украины», — отметил один из немецких чиновников.

По словам другого чиновника, на данный момент США изучают вопрос о том, как лучше расширить масштабы этой учебной операции, поскольку для этого потребуется более многочисленная группа инструкторов.

С начала нападения войск РФ на Украину США обучали представителей ВСУ использованию современных видов вооружения, которые Вашингтон и страны-партнеры передавали Киеву. В частности, в июле стало известно, что 200 украинских военных обучились работе с американскими РСЗО HIMARS.

Лидирует в обучении украинских военнослужащих Великобритания. Около 6000 военных уже прошли подготовку в стране для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

Британские командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украина будет нуждаться в новых войсках для борьбы с российским вторжением. К обучению привлекаются и инструкторы из других стран, например, Дании и Норвегии.

5 октября также началась подготовка младших командиров Вооруженных Сил Украины в рамках расширенной программы обучения.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на середину ноября базовую подготовку за границей прошли около 8000 военных, сейчас обучаются еще около 3000 военнослужащих.

Обучение по эксплуатации вооружений и военной техники уже прошли 6700 военнослужащих, на данный момент продолжается подготовка еще 300 военных.

