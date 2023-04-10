Наступление и оборона. В Минобороны показали тренировки украинских военных в Британии: опубликованы новые фото
В Британии продолжается обучение украинских военных (Фото:Александр Павлюк/Telegram)
Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк показал, как проводят учения украинских военных в Великобритании.
В своем Telegram он опубликовал новые фото маневров.
По его словам, украинских бойцов обучают военное-инструкторы Королевского полка принцессы Уэльской Сухопутных войск ВС Великобритании.
Они проводят занятия по отработке способов передвижения личного состава в составе подразделения, действий в наступлении и обороне, ведению боевых действий в населенных пунктах.
Великобритания лидирует в обучении украинских военнослужащих. В 2022 году около 6000 военных уже прошли подготовку в стране для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.
США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.
Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.