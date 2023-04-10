Наступление и оборона. В Минобороны показали тренировки украинских военных в Британии: опубликованы новые фото 10 апреля, 13:58 В Британии продолжается обучение украинских военных (Фото:Александр Павлюк/Telegram)

Первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк показал, как проводят учения украинских военных в Великобритании.

В своем Telegram он опубликовал новые фото маневров.

По его словам, украинских бойцов обучают военное-инструкторы Королевского полка принцессы Уэльской Сухопутных войск ВС Великобритании.

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Они проводят занятия по отработке способов передвижения личного состава в составе подразделения, действий в наступлении и обороне, ведению боевых действий в населенных пунктах.

Фото: Александр Павлюк/Telegram

Фото: Александр Павлюк/Telegram

Фото: Александр Павлюк/Telegram

Великобритания лидирует в обучении украинских военнослужащих. В 2022 году около 6000 военных уже прошли подготовку в стране для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.

Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.

