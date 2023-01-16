США начали тренировки украинских военных в Германии — генерал Милли 16 января, 10:37 Генерал Марк Милли раскрыл первые подробности обучения украинских военных в Германии (Фото:Tom Brenner/Reuters)

США начали расширенную программу тренировки украинских военных на одном из полигонов Германии.

Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, пишет AP.

По его словам, на полигоне проходят тренировки около 500 военнослужащих ВСУ. Учения для них будут продолжаться в течение следующих пяти-восьми недель.

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Милли заявил, что 16 января планирует посетить немецкий полигон Графенвер, чтобы лично ознакомиться с программой. Американский генерал уточнил, что украинские военные, которые проходят подготовку, покинули Украину несколько дней назад. Милли также подчеркнул, что в Германии находится полный набор оружия и оборудования для их использования.

Общевойсковая подготовка США направлена на оттачивание навыков украинских войск, чтобы они были лучше подготовлены к наступлению или отражению новых российских атак. Они научатся лучше перемещать и координировать свои подразделения размером с роту и батальон в бою, используя комбинированные артиллерийские, бронетанковые и наземные силы.

Генерал Милли сообщил журналистам, что комплексная подготовка в сочетании с целым рядом нового оружия, артиллерии, танков и других транспортных средств, станет ключом к тому, чтобы помочь ВСУ вернуть территории, захваченные Россией.

«Эта поддержка действительно важна для Украины, чтобы она могла защитить себя. Мы надеемся, что сможем собрать ее здесь в кратчайшие сроки», — резюмировал он.

Ранее CNN сообщал, что США рассматривают возможность значительно расширить программу подготовки украинских военных и изменить подход к обучению. Позже в Пентагоне подтвердили, что будут обучать ВСУ на территории Европы.

Программа будет проводиться в Германии учебным командованием 7-й армии США (командования армии США в Европе и Африке), обучение каждый месяц будут проходить около 500 украинских солдат.

С начала нападения войск РФ на Украину США обучали представителей ВСУ использованию современных видов вооружения, которые Вашингтон и страны-партнеры передавали Киеву. В частности, в июле стало известно, что 200 украинских военных обучились работе с американскими РСЗО HIMARS.

Лидирует в обучении украинских военнослужащих Великобритания. Около 6000 военных уже прошли подготовку в стране для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

