Белый дом о снарядах с обедненным ураном: Если это беспокоит Россию, пусть выводит свои танки из Украины 22 марта, 23:03 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби посоветовал России выводить свои танки с украинской территории, если Кремль беспокоят снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

Об этом сообщает Укринформ.

«Этот вид боеприпасов достаточно распространен и используется на протяжении десятилетий. Я думаю, здесь речь идет о том, что Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки», — сказал представитель Белого дома, комментируя реакцию Кремля на анонсированные поставки в Украину британских снарядов.

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Он напомнил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиационной опасности.

«Если у россиян это действительно вызывает беспокойство, и они очень обеспокоены тем, чтобы их танки оставались полностью боеспособными, они могут просто вывести их из Украины, обратно в РФ», — отметил Кирби.

21 марта заместитель министра обороны Британии Анабель Голди заявил, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

После этого российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если «коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом».