Белый дом о снарядах с обедненным ураном: Если это беспокоит Россию, пусть выводит свои танки из Украины
Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби посоветовал России выводить свои танки с украинской территории, если Кремль беспокоят снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.
Об этом сообщает Укринформ.
«Этот вид боеприпасов достаточно распространен и используется на протяжении десятилетий. Я думаю, здесь речь идет о том, что Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки», — сказал представитель Белого дома, комментируя реакцию Кремля на анонсированные поставки в Украину британских снарядов.
Он напомнил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиационной опасности.
«Если у россиян это действительно вызывает беспокойство, и они очень обеспокоены тем, чтобы их танки оставались полностью боеспособными, они могут просто вывести их из Украины, обратно в РФ», — отметил Кирби.
21 марта заместитель министра обороны Британии Анабель Голди заявил, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.
После этого российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если «коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом».