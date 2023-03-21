ВСУ получат снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 — Минобороны Британии

21 марта, 15:28
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Британский танк Challenger 2 (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Британский танк Challenger 2 (Фото:REUTERS/POOL/Tony Nicoletti)

Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Британии Анабель Голди.

Она напомнила, что Британия передаст Украине основные боевые танки Challenger 2 и боеприпасы к ним.

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«Мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники», — сказала она.

Инфографика: НВ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещает, что ВСУ будут использовать танки Challenger 2 на фронте уже в марте.

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Глава Минобороны Бен Уоллес 16 января сообщил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что Великобритания первой передаст ВСУ западные танки.

4 марта чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2 чем Лондон обещал сначала.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Великобритания Танки Challenger 2

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