Сказки на ночь. Путин отреагировал на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном и снова заговорил о «войне до последнего украинца»
Владимир Путин (Фото:Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool)
Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на инициативу Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.
Его слова приводят российские пропагандисты.
Диктатор и военный преступник заявил, что «Запад решил воевать до последнего украинца не на словах, а на деле».
Путин снова пригрозил «ответом» партнерам Украины, заявив, что «РФ будет вынуждена реагировать».
21 марта заместитель министра обороны Британии Анабель Голди заявил, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещает, что ВСУ будут использовать танки Challenger 2 на фронте уже в марте.
Глава Минобороны Бен Уоллес 16 января сообщил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что Великобритания первой передаст ВСУ западные танки.
4 марта чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2 чем Лондон обещал сначала.