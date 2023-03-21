Сказки на ночь. Путин отреагировал на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном и снова заговорил о «войне до последнего украинца» 21 марта, 18:23 Владимир Путин (Фото:Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool)

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на инициативу Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

Его слова приводят российские пропагандисты.

Диктатор и военный преступник заявил, что «Запад решил воевать до последнего украинца не на словах, а на деле».

Путин снова пригрозил «ответом» партнерам Украины, заявив, что «РФ будет вынуждена реагировать».

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21 марта заместитель министра обороны Британии Анабель Голди заявил, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещает, что ВСУ будут использовать танки Challenger 2 на фронте уже в марте.

Глава Минобороны Бен Уоллес 16 января сообщил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Уоллес отметил, что Великобритания первой передаст ВСУ западные танки.

4 марта чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2 чем Лондон обещал сначала.