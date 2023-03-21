Британия ответила на истерику Путина о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном 21 марта, 21:57 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Великобритания ответила на истерику российского диктатора Владимира Путина о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном для танков Challendger 2.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Минобороны Великобритании.

«Британская армия десятилетиями использовала обедненный уран в своих бронебойных снарядах. Это стандартный компонент и не имеет ничего общего с ядерным оружием или возможностями. Россия это знает, но намеренно пытается дезинформировать», — заявил представитель министерства.

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Он добавил, что независимые исследования британских ученых, показали, что любое воздействие на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном, вероятно, будет низким.

21 марта заместитель министра обороны Британии Анабель Голди заявил, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

После этого разыскиваемый международным уголовным судом Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если «коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом».