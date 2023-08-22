РФ впервые вывела на боевое дежурство ракетный корабль Циклон — Гуменюк 22 августа, 13:31 Российский ракетоноситель Циклон уже дважды проваливал испытания (Фото:Скриншот видео Вести Крым/YouTube)

Во вторник, 22 августа, Россия усилила свою корабельную группировку тремя ракетоносителями, среди которых новейший ракетный корабль Циклон.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Эспресо.

«Корабельная группировка усилена тремя ракетоносителями, хотя среди них фигурирует тот новый Циклон, который еще не прошел даже испытаний. Насколько он угрожающий, трудно представить и спрогнозировать», — пояснила она.

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Гуменюк добавила, что два надводных и один подводный ракетоносители с 20 Калибрами готовы к применению по территории Украины.

Российские оккупанты также проводят разведку, запуская ударные беспилотники.

«Учитывая даты и тяготение врага к сакральности, мы предупреждали о возможных атаках. Это может означать, что враг проводит разведку боем, обнаруживая системы ПВО и готовясь к атакам», — резюмировала она.

Ранее в ВМС ВСУ сообщали, что Россия построила новый малый ракетный корабль Циклон для атак на Украину, но он уже дважды не прошел испытания в 2021 и 2022 годах.

12 июля российские оккупанты приняли корабль Циклон в состав Черноморского флота РФ. Он был построен на судостроительном заводе в оккупированном Крыму. Пропагандисты назвали его «заменой крейсеру Москва», однако Циклон в 12 раз меньше затонувшего флагмана российского флота.

