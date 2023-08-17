Оккупанты могут выдержать паузу в несколько дней перед эскалацией к Дню Независимости — Гуменюк

17 августа, 19:37
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Работа ППО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Работа ППО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские войска могут выдержать паузу в несколько дней, чтобы совершить массированный ракетный или дроновый обстрел Украины ко Дню Независимости. «Сакральные даты» для оккупантов имеют значение.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии 24 каналу.

«По словам аналитиков, есть такой прогноз, что 22 — 24 августа враг может осуществить эскалацию. То есть тот процесс, который мы называем массированными атаками или дроновые атаки», — сказала она.

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По ее словам, сейчас оккупанты пытаются спровоцировать мощное напряжение и каждую ночь и атакуют разные регионы, применяя одиночные ракетные удары или небольшие атака «шахедами».

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«Враг действительно может выдержать паузу в несколько суток. После этого, вероятно, оккупанты могут подтянуть ресурсы, сформировать резерв огневого применения и нанести определенные атаки. Действительно, сакральные даты для противника имеют значение», — отметила Гуменюк.

Ранее украинская разведка допускала, что Россия может совершить провокации на 24 августа.

В прошлом году только за 24 августа воздушную тревогу в Киеве и всех областях страны объявляли 189 раз.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Обстрел День независимости День Независимости Украины ракетный обстрел 24 февраля война

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