«Замена крейсеру Москва». РФ построила новый корабль для атак на Украину, но он уже дважды провалил испытания — ВМС ВСУ 13 июля, 10:57 12 июля оккупанты приняли малый ракетный корабль в состав Черноморского флота РФ (Фото:Скриншот видео Вести Крым/YouTube)

Россия построила новый малый ракетный корабль Циклон для атак на Украину, но он уже дважды не прошел испытания в 2021 и 2022 годах.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, все испытания судна оказались безуспешными.

«Они ставят его в строй, потому что им нужна картинка, что они что-то запустили, что-то возродили, пополнили свой флот. Однако корабль, основной задачей которого является запуск крылатых ракет, ни одного пуска крылатых ракет не осуществил», — пояснил Плетенчук.

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12 июля российские оккупанты приняли корабль Циклон в состав Черноморского флота РФ. Он был построен на судостроительном заводе в оккупированном Крыму. Пропагандисты назвали его «заменой крейсеру Москва», однако Циклон в 12 раз меньше затонувшего флагмана российского флота.

Ранее сообщалось, что в составе Черноморского флота России оккупанты создают Азовский военно-морской район, штаб которого будет находиться в оккупированном Мариуполе.

Там якобы будет находиться восемь боевых кораблей и катеров, а также 16 судов обеспечения. В частности, речь идет о малых ракетных кораблях Циклон, Аскольд, которые проходят испытания, Амур, который еще строится, морской тральщик Ковровец и другие корабли.