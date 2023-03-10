Норвегия передаст Украине два взвода NASAMS — министр обороны 10 марта, 20:08 ЗРК NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Норвегия передаст Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS. Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам во время визита в Киев в пятницу, 10 марта, передает пресс-служба ведомства.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым норвежский министр объявил, что Норвегия в сотрудничестве с США передаст Украине два огневых взвода NASAMS в дополнение к двум, переданным США осенью 2022 года.

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Как сообщает норвежский телеканал TV2, норвежская часть пакета включает шесть пусковых установок и два командных центра, также Норвегия проведет обучение украинских защитников, которые будут использовать NASAMS.

«Украина остро нуждается в усилении противовоздушной обороны, и Норвегия внесет свой вклад», — подчеркнул Бьорн Арильд Грам.



Инфографика: NV

Первые ЗРК NASAMS прибыли в Украину 7 ноября, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% вражеских крылатых ракет.