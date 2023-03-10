Обсудили наращивание поставок. Зеленский встретился с министром обороны Норвегии 10 марта, 20:12 Владимир Зеленский и Бьорн Арильд Грам (Фото:Скриншот видео Владимир Зеленский / Facebook)

В пятницу, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом.

Как сообщил Зеленский в Facebook, Норвегия поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны.

«Норвегия поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны и сделала очень многое для наших солдат, для того чтобы они были сильными на поле боя. Мы это ценим», — говорится в сообщении.

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Зеленский заявил, что ключевым приоритетом Украины является усиление Вооруженных сил. В ходе встречи было обсуждено наращивание поставок оружия и ускорение получения уже объявленной помощи.

«Благодарю правительство, парламент и весь народ Норвегии за всестороннюю помощь Украине и нашим людям», — добавил президент.

19 февраля премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил, что в следующие пять лет Украина получит поддержку на сумму в 7,5 миллиарда евро.