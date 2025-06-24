Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) после встречи российского диктатора Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в столице страны-агрессора РФ.

Путин в ходе встречи заявил, что позиция РФ по израильско-иранскому конфликту хорошо известна и что МИД РФ выразило обеспокоенность в Совете Безопасности ООН. Он также назвал удары США по Ирану неспровоцированными и неоправданными и сказал, что РФ прилагает усилия, чтобы оказать помощь иранскому народу.

Арагчи в свою очередь выразил Москве благодарность за ее решительное осуждение атак на Иран и заявил, что Тегеран постоянно проводит консультации с РФ по вопросам глобальной безопасности.

В то же время, по данным источников Reuters, Иран пока не впечатлен поддержкой России и хочет, чтобы Путин сделал больше для поддержки Ирана против Израиля и США, напоминают аналитики ISW. Агентство со ссылкой на иранский источник также сообщало, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи направил Арагчи в Москву, чтобы он передал письмо Путину с просьбой о дополнительной помощи Москвы.

Эксперты ISW полагают, что Россия ограничена в своих возможностях оказывать прямую поддержку Ирану из-за своей войны против Украины. И, Москва, вероятно, смирилась с предоставлением дипломатических инициатив на данный момент, констатировали аналитики.

Перемирие между Ираном и Израилем — главное

23 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

По словам главы Белого дома, стороны согласовали прекращение огня, которое должно начаться поэтапно уже в ближайшее время. Иран первым прекратит боевые действия, а через 12 часов к режиму тишины присоединится Израиль. Полное завершение войны ожидается в течение суток.

Издание Axios уточняло, что прекращение огня должно начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 7:00 24 июня по Киеву). К тому времени Израиль и Иран должны завершить свои текущие военные миссии.

Трамп утверждает, что сначала Иран начнет прекращение огня на 12 часов, а затем это сделает Израиль. Через 24 часа будет объявлено об официальном завершении войны.

По данным агентства CNN, о прекращении огня между Израилем и Ираном помог договориться Катар.

24 июня Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем начало действовать.