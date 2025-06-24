Трамп заявил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем

Во вторник, 24 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу.

Об этом он написал в Truth Social.

«Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его», — написал президент США.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Axios уточняет, что прекращение огня должно было начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 7:00 24 июня по Киеву) К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

Реклама

В ночь на 24 июня по киевскому времени Трамп утверждал, что сначала Иран должен начать прекращение огня на 12 часов, а затем это сделает Израиль. Через 24 часа будет объявлено об официальном завершении войны.

Инфографика: NV

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БпЛА. По данным местных СМИ по состоянию на 18 июня, в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

Президент США Дональд Трамп уже несколько дней публично размышляет над тем, стоит ли нанести удар по Ирану, который почти неделю ведет войну с Израилем, пишет Bloomberg.

18 июня Трамп сказал журналистам, что у него есть «идеи, что делать», но он хочет принять «окончательное решение за секунду до того, как оно будет нужно», поскольку ситуация на Ближнем Востоке изменчива. В то же время представитель Белого дома заявил, что все варианты остаются на столе.