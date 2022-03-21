Почти 10 тысяч военных. Российские пропагандисты опубликовали данные с потерями оккупантов в Украине 21 марта, 22:26 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Прокремлевское издание Комсомольская правда в понедельник, 21 марта, опубликовало материал с потерями российских оккупантов в Украине. Ссылаясь на данные Минобороны РФ, было убито 9 861 военных, еще 16 153 — получили ранения.

На данный момент на сайте эти цифры были стерты, однако с помощью специального сервиса можно посмотреть более раннюю версию материала.

В статье Комсомольская правда ссылается на данные Минобороны РФ.

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Эти цифры частично совпадают с данными, которые ежедневно публикует Украина. По состоянию на 21 марта российские оккупанты потеряли более 14700 человек личного состава.

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