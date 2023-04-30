Получить больше от НАТО. Дипсоветник Зеленского — о гарантиях безопасности от Альянса, некоторых тайнах Рамштайна и броске на Юг 30 апреля, 07:22 NV Премиум Игорь Жовква, заместитель главы Офиса президента (Фото:Пресс-служба ОПУ)

Есть ли риск снижения поддержки США из-за позиции некоторых республиканцев, что означает визит генсека НАТО в Киев и к чему Украина будет стремиться на летнем саммите Альянса NV рассказал Игорь Жовква, один из главных дипломатов Банковой.

На прошлой неделе произошло сразу два знаковых для Украины события — в Киеве с визитом побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг, а затем состоялась очередная встреча министров обороны стран-союзниц Украины в формате Рамштайн .

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Внешнеполитическая активность Банковой этим не ограничилась — уже на этой неделе президент Владимир Зеленский впервые за время полномасштабного российского вторжения поговорил по телефону с Си Цзиньпином, лидером КНР, ранее презентовавшим свой план «урегулирования кризиса в Украине». Параллельно Зеленский назначил посла в Китае — этот пост долгое время был вакантным.



Да и в целом отечественные власти начали уделять больше внимания Азии, а также другим регионам так называемого «Глобального Юга» — Африке и Латинской Америке.



Чем важен визит Столтенберга, чего ждать Украине от июльского саммита НАТО в Вильнюсе, что принес Рамштайн и зачем Киев организовал «марш-бросок» на Юг? Об этом NV поговорил с человеком, который непосредственно находится в водовороте вышеупомянутых событий — Игорем Жовквой, заместителем главы ОП и дипломатическим советником Зеленского.

— Недавно в Киеве побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его позиция относительно вступления Украины в Альянс сохраняется стабильной и выражается во фразах о том, что это произойдет через некоторое время, но нужно сначала победить. Почему эта позиция не меняется и ожидаете ли вы каких-либо изменений на летнем саммите НАТО в Вильнюсе?



— Безусловно, Вильнюсский саммит, и об этом говорил генсек Столтенберг, как минимум, должен отреагировать на заявку Украины на членство, которая была подана президентом Украины совместно с руководством страны 30 сентября прошлого года. И саммит в Вильнюсе будет лучшей возможностью отреагировать на эту заявку. Не может ведь она просто находиться на столе без рассмотрения. Безусловно, мы хотим конкретных решений на Вильнюсском саммите. Мы сейчас говорим с генсеком НАТО и с каждым нашим союзником о том, каким может быть решение саммита. Это точно должно быть что-то большее очередной мантры об открытых дверях или повторение в сотый раз решений Бухарестского саммита НАТО. Поэтому говорим сейчас об этих модальностях. Я не могу назвать вам варианты, которые мы обсуждали. Но очень важно, что уже не вызывает сомнения у государств-членов, что Украина точно должна быть в НАТО.

