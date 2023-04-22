«Вопрос в политической воле». Огрызко рассказал, чего ждать Украине от саммита НАТО в Вильнюсе 22 апреля, 10:42 NV Премиум Владимир Огрызко констатировал, что пока продолжается война, Украина не может стать членом НАТО (Фото:gur.gov.ua)

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Radio NV рассказал, чего ждать Украине от июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

В эфире Radio NV Огрызко отметил, что Украине не стоит «строить какие-то завышенные планы» от саммита. Он констатировал, что, пока идет война, Украина не может стать членом Североатлантического Альянса.

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«Поэтому сказать, что в июле мы получим прямое приглашение: вот завтра давайте начинаем переговоры о вступлении, я думаю, это было бы несколько наивным», — сказал экс-глава МИД Украины.