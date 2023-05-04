Украина понимает, что не вступит в НАТО во время войны, но хочет получить четкий сигнал — Зеленский 4 мая, 16:53 Владимир Зеленский и Марк Рютте в Гааге 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Украина понимает, что не вступит в НАТО во время войны, но надеется получить от союзников гарантии членства после победы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в Гааге в четверг, 4 мая.

Глава украинского государства отметил, что в последние месяцы Украина получила позитивные месседжи от некоторых стран, которые «готовы поддержать Украину и сделать что-то большее, чем предлагать политику открытых дверей».



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«Мы реалисты, мы понимаем, что не вступим в НАТО во время войны. Но уже во время войны мы хотим получить четкий сигнал о том, что после войны мы будем в НАТО», — сказал Зеленский.

Премьер Нидерландов Рютте во время пресс-конференции заявил, что его страна поддерживает амбиции Украины по вступлению в НАТО.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы на саммите в Вильнюсе мы сделали четкий шаг и не вернулись к формулировкам Бухарестского саммита [2008 года] или еще каким-то… Что конкретно это будет, будет обсуждаться в следующие четыре-шесть недель», — сообщил он.

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20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

На Вильнюсском саммите в июле 2023 года Украина ожидает от НАТО конкретных предложений по членству и решений по гарантиям безопасности.