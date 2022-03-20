Лукашенко противится. Советник главы МВД оценил в 60% вероятность вторжения армии Беларуси

20 марта, 00:51
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Совместные учения российской и белорусской армии в Брестской области (Фото:Vadim Yakubyonok/Belta/Handout via REUTERS)

Совместные учения российской и белорусской армии в Брестской области (Фото:Vadim Yakubyonok/Belta/Handout via REUTERS)

Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что оценивает в 60% вероятность прямого участие белорусской армии в войне России против Украины.

В эфире украинского телевидения Денисенко отметил, что неделю назад вероятность участия армии Беларуси была ниже.

«Я бы сейчас оценивал ситуацию с возможностью введения Беларуси к военному конфликту как 60/40, хотя еще неделю назад это было 40/60», — заявил Денисенко.

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Советник главы МВД считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко будет делать все, чтобы не участвовать напрямую в военной агрессии.

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«Армия у него относительно небольшая: вся армия Беларуси насчитывает приблизительно 40 тысяч людей. Это вся армия, чтобы мы понимали, включая тылы, госпитали и так далее. В принципе на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но для нас это точно было бы не нужным. Но это реальность, на которую мы можем влиять только информационно, и мы это делаем», — заявил Денисенко.

15 марта Лукашенко заявил, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко МВД Украины Война России против Украины

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