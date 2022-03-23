США сообщили, на какие виды китайской поддержки России будут реагировать

23 марта, 22:44
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Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал возможные типы поддержки Китаем России, на которые Вашингтон будет готов реагировать. Об этом сообщает Reuters.

По словам Салливана, США ищут компании в Китае, которые могут помогать РФ обойти экспортный контроль, введенный против России после полномасштабного вторжения в Украину.

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Он добавил, если китайские компании будут поставлять в Россию товары, на который распространяется экспортный контроль, у США есть инструменты, чтобы это остановить.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Россия Китай Российская агрессия Война в Украине

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