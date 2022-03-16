Ленд-лиз 2022. Как США могут поддержать Украину 16 марта, 13:50 Цей матеріал також доступний українською

Байдену придется пойти на определенный риск

Безуспешная попытка передать украинским пилотам польские истребители МиГ-29 подчеркивает, что для того, чтобы остановить президента России Владимира Путина, Соединенным Штатам необходимо пойти на оправданный риск. Поскольку Украина продолжает отчаянно нуждаться в большей военной помощи, пришло время возродить ленд-лиз, закон о котором был принят 81 год назад, 11 марта 1941 года.

По этой государственной программе президент США Франклин Рузвельт «сдавал в аренду» или предоставлял военную технику Великобритании, когда Соединенное Королевство в одиночку противостояло захватившему Европу Адольфу Гитлеру. И сегодня конгресс должен немедленно принять находящийся на рассмотрении двухпартийный законопроект S.3522, чтобы разрешить ленд-лиз любого неядерного оружия, которое, по мнению американского президента Джо Байдена, Украина сможет использовать для самообороны.

Истребители МиГ-29 были крайне необходимы украинцам. Российское вторжение, начавшееся 24 февраля, застопорилось отчасти потому, что России до сих пор не удалось установить господство в воздухе. И хотя тех МиГ-29, которыми располагает Польша, было бы слишком мало для того, чтобы полностью разгромить гораздо более многочисленные ВВС РФ, чем дольше держится Украина, тем выше вероятность — пока все еще очень низкая — что те, кто поддерживает Путина в Кремле, смогут заставить его прекратить войну.

Однако полякам не хотелось напрямую передавать истребители Украине. Скорее всего, они опасались, что в отместку за это Россия нанесла бы удары по польским городам. И хотя в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора это классифицировалось бы как нападение на всех членов НАТО, Варшава по старой памяти переживает относительно того, станут ли Штаты вступать в полномасштабную войну из-за нападения на Польшу.

Отказавшись направить истребители в Украину с американской военной базы, Байден признал, что передавать Украине оружейную платформу масштаба МиГ-29 намного рискованнее, чем ракетные комплексы Джавелин и Стингер.

Все до единого С-300 нужно как можно скорее отправить в Украину

И тем не менее, Байдену придется пойти на определенный риск, чтобы расстроить планы Путина.

Примерно на такой же рассчитанный риск пошел Франклин Рузвельт в июле 1940 года, когда, несмотря на «нейтралитет», передал Великобритании пятьдесят старых эсминцев. В марте 1941-го Конгресс США с небольшим перевесом голосов принял закон о ленд-лизе. Это позволило Рузвельту восполнить опустошительные материальные потери, понесенные британской армией как в ходе разгрома Франции нацистской Германией, так и результате долгих месяцев неограниченной подводной войны, которую немцы вели против морских конвоев, необходимых Соединенному Королевству, чтобы выжить.

По примеру Рузвельта, в программе ленд-лиза для противостояния путинской военной агрессии следует сделать акцент на том, что есть у Запада из того, в чем особенно нуждается Украина. Три страны НАТО используют системы противовоздушной обороны советских времен, в частности, зенитно-ракетные комплексы С-300, которые оказались невероятно эффективными в руках украинцев. Все до единого С-300 нужно как можно скорее отправить в Украину.

Вместо этих систем США должны продать союзникам по НАТО новейшие средства обороны, чтобы никакие самолеты или ракеты не представляли опасности для городов центральноевропейских членов альянса. Наряду с высокотехнологичным оборудованием, таким как зенитно-ракетные комплексы и беспилотные авиационные комплексы, также остро необходима и та базовая поддержка, которая была «визитной карточкой» первоначального ленд-лиза: медицинские препараты, полевые госпитали, защищенные тактические радиостанции, приборы ночного видения, обмундирование, подходящее для украинского климата, и вооружение, которое смогли бы быстро освоить бойцы теробороны.

В кампании, направленной на то, чтобы помешать путинскому вторжению, должны использоваться многие из элементов собственной российской стратегии гибридной войны, совмещающей в себе как обычные военные действия, так и политическую войну, нерегулярные боевые действия, кибератаки, дезинформацию и другие средства для достижения стратегической победы. Отсылка к ленд-лизу 1941 года в 2022 году является мощным символом политической войны сразу по трем причинам.

Во-первых, это ответ на попытки России разделить американский народ. Какими бы разобщенными ни были сегодня Соединенные Штаты, двухпартийная поддержка законопроекта о ленд-лизе, направленного на содействие Украине в борьбе с Россией, столь же велика — если не больше, — чем была у Рузвельта в 1941 году. Тогда соответствующий законопроект был принят 260 голосами против 165 в Палате представителей и 60 голосами против 31 в Сенате. Сегодня мы могли бы наблюдать еще большее единство по этому вопросу.

Во-вторых, воссоздание ленд-лиза возрождает представление о Соединенных Штатах как об «арсенале демократии», как замечательно сформулировал Рузвельт в декабре 1940 года. Пусть угроза американских экономических санкций не смогла остановить Путина, но он достаточно хорошо знает историю, чтобы бояться того, что произойдет, когда Штаты увеличат помощь странам, на которые он напал или которым угрожает.

Ирония в том, что после вступления США во Вторую мировую войну в декабре 1941 года Советский Союз стал бенефициаром расширенной программы ленд-лиза. Миллионы русских и украинских солдат Красной Армии шагали к победе в американских ботинках. Если из США хлынет поток материально-технических ресурсов для обороны Европы, это станет для Путина сигналом, который он не сможет игнорировать.

А в-третьих, и это, возможно, важнее всего, обращение к символам борьбы союзников против нацистской Германии, показывает, что Запад настроен серьезно реагировать на величайшую угрозу европейской безопасности со времен Гитлера. Коллажи, на которых совмещены лица Гитлера и Путина, стали настолько популярными, что их уже продают на фотостоках. Это говорит о том, что такие символы находят отклик.

Назвав программу военной помощи Украине «ленд-лизом», Запад даст понять, что со всей серьезностью подходит к ответу на российское вторжение. Поставка первых пятидесяти эсминцев Рузвельтом в Великобританию в июле 1940 года стала началом тех мер, которые переломили ход событий против нацистской Германии. Нынешнее возрождение ленд-лиза дало бы приверженцам Путина серьезный повод задуматься о том, что они, возможно, оказались на той стороне, что войдет в историю как проигравшая.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод ипубликацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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