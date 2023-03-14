Американские военные, которые следили за атакой на дрон MQ-9, были шокированы поведением россиян — NYT 14 марта, 23:17 Дрон MQ-9 Reaper (Фото:US Air Force)

Американские военные, которые следили за тем, как российские истребители преследуют беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем, были шокированы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного представителя США.

По словам источника NYT, беспилотник вылетел с базы в Румынии утром 14 марта. Он должен был провести стандартную разведывательную миссию, которая обычно длится 9−10 часов. Reaper не был вооружен и находился примерно в 120 км к юго-западу от оккупированного Крыма, когда его перехватили российские Су-27.



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Как пишет NYT, российские истребители кружили над Reaper и сливали на него топливо, предположительно, пытаясь запачкать камеры беспилотника или повредить его датчики.

«Эпизод ошеломил американских военных, которые следили за видеотрансляцией с беспилотника в оперативном центре на авиабазе Рамштайн в Германии», — сообщает газета.

По данным NYT, в США уже несколько месяцев обеспокоены, что в Черном море может произойти инцидент, который приведет к конфронтации.

Ранее представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер сказал, что Министерство обороны США работает над рассекречиванием изображений с дрона.

Инфографика: NV

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

Хотя перехваты происходят часто, это первый известный случай такого столкновения после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Представители ВС США обвинили российских летчиков в некомпетентности и непрофессионализме. Об инциденте сообщили президенту США Джо Байдену, в Госдепартамент вызвали посла страны-агрессора.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты».