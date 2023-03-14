США вызовут посла России из-за российской атаки на беспилотник Reaper над Черным морем — Госдеп

14 марта, 21:02
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Нэд Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Нэд Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

США вызовут посла России после атаки российского истребителя Су-27 на беспилотник Reaper над Черным морем, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Об этом сообщает Reuters.

Посол США в Москве передал министерству иностранных дел России четкое послание, а официальные лица США проинформировали союзников и партнеров об инциденте, сообщил Прайс.

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Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27. В результате американский дрон упал в международные воды.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что подобные перехваты в целом не редкость, но этот случай «заслуживает внимания из-за того, насколько это было опасно и непрофессионально». Кирби добавил, что США не прекратят полеты над Черным морем после инцидента.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Российская агрессия Черное море Госдеп Су-27 Дроны

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