Российский истребитель получил повреждения после столкновения с дроном Reaper над Черным морем — Пентагон 14 марта, 21:28 Спикер Минобороны США Патрик Райдер (Фото:facebook.com/InternationalDefenceDesk)

По данным Пентагона, российский истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на беспилотник США Reaper над Черным морем.

Об этом заявил спикер Минобороны США, бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер, сообщает Guardian.

«Мы видели, как истребитель сбрасывал топливо перед БПЛА, а затем приблизился к нему так близко, что фактически повредил винт MQ-9. По нашим оценкам, это, вероятно, также нанесло некоторый ущерб российскому самолету», — сказал Райдер.

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Он добавил, что российские самолеты осуществили «небезопасный и непрофессиональный» перехват американских беспилотных самолетов, действовавших в международном воздушном пространстве.

«Этот инцидент демонстрирует некомпетентность, а также небезопасность и непрофессионализм», — отметил он.

Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27. В результате американский дрон упал в международные воды.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что подобные перехваты в целом не редкость, но этот случай «заслуживает внимания из-за того, насколько это было опасно и непрофессионально». Кирби добавил, что США не прекратят полеты над Черным морем после инцидента.

Министерство обороны страны-агрессора РФ заявило, что полет американского БПЛА якобы «осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства».