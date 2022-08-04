«Победы Украины на поле боя являются ключом». Германия может продержаться без газа РФ, несмотря на давление агрессора — политолог 4 августа, 15:06 Эксклюзив НВ Украинский военный возле уничтоженной российской техники (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Немецкий политолог Сергей Сумленный считает, что Германия сможет отказаться от российского газа, если Украина будет иметь успехи на южном фронте. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«Если Украина освободит Херсон и начнет наступление на юг, то, конечно, это будет аргументация для немцев, что нужно продержаться. Если будет какая-то стабилизация линии фронта, в Германии, конечно, есть те, кто будет говорить, что [не надо] вписываться дальше в эту войну (они будут говорить „конфликт“), которую нельзя решить иначе, чем дипломатично, „давайте договариваться“», — убежден Сумленный.

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Он добавил, что 65−70% населения поддерживают Украину и говорят, что готовы пойти на финансовые потери ради того, чтобы Украина победила. Но, предполагает политолог, уже зимой настроения могут измениться:

«Эта зима будет тяжелой. <...> Именно победа Украины над Россией на поле боя является ключом к разрешению энергетического кризиса. А откладывать это на следующий год и идти в зиму с рецессией, с безработицей, с безумными ценами на энергетику, не побеждая Россию, не давая Украине оружие в полном объеме — это путь к гораздо худшим последствиям. Вот здесь дилемма, которая до сих пор не решена».

В то же время, продолжил Сумленный, Россия продолжает давить и хочет выглядеть сильнее, чем она есть.

«Россия в глазах немцев хочет выглядеть как страна с безграничными ресурсами для того, чтобы лишить Германию, Европу желания бороться. <...> Но мы видим, что в России экономика тоже сыпется, и гораздо быстрее, чем в Германии. Для меня два фактора, которые показывают, что российская экономика не сможет выдержать. Первое: их самолеты перестали летать, потому что нет запчастей. Второе: когда они конфисковали сеть Макдональдс, через две-три недели поняли, что они не могут делать картошку фри», — сказал политолог.

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