В Берлине власти запретили выставку уничтоженной российской техники, назвав ее «неуместной» 5 августа, 18:49 Выставка уничтоженной российской техники в Киеве (Фото:Скриншот видео Военное телевидение Украины)

Местные власти Берлина запретили организацию выставки уничтоженной во время боев в Украине российской военной техники.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

«В Берлине местные власти запретили выставку подбитых в Украине российских танков. Это выставка к организации которой также присоединялось МВД совместно с Минобороны. Причиной отказа назвали то, что, вероятно, в этой уничтоженной технике были уничтожены люди, поэтому, мол, выставка неуместна», — написал Енин в Facebook.

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При этом он назвал потери российских оккупантов «совершенно уместным ответом на желание захватить нашу страну».

«Европейцы должны четко отдавать себе отчет, что война в Украине — это смерти. Война — это не онлайн-наблюдение за событиями у нас. Война в Украине — это ужас, который касается и европейцев в том числе», — добавил Енин.

С 22 мая на Михайловской площади в центре Киева проходит выставка разбитой техники российских оккупантов.

Такую выставку также организовывали в Польше.

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