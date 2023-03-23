Международный уголовный суд откроет представительство в Украине 23 марта, 16:01 Генпрокурор Украины Андрей Костин и секретарь МКС Питер Льюис (Фото:Офис генпрокурора)

В Украине откроют представительство Международного уголовного суда. Соответствующее соглашение подписали в Гааге в четверг, 23 марта.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Документ генеральный прокурор Андрей Костин подписал с секретарем МКС Питером Льюисом, назвав такой шаг «только началом» в привлечении РФ к ответственности за войну против Украины.

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Также Костин призвал страны судить российского диктатора Владимира Путина, которому МКС выдал ордер на арест, заочно. По его словам, это может делать будущий трибунал по преступлению агрессии. МКС может преследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине, но не преступление агрессии из-за юридических ограничений, пишет The Guardian.

«Я считаю, что он [трибунал] может быть проведен заочно, потому что важно совершать правосудие за международные преступления, даже если преступники не находятся на скамье подсудимых», — заявил Костин.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение МУС — историческое и с него начнется историческая ответственность.