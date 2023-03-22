После передачи Украине МиГ-29. Словакия получила от США большую скидку на вертолеты 22 марта, 11:24 Вертолет Bell AH-1Z Viper (Фото:Duncan Monk/www.flickr.com)

На фоне отправки Словакией своих истребителей МиГ-29 Украине США предложили стране 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper со скидкой.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в среду, 22 марта в Facebook.

По его словам, стоимость этих вертолетов составляет чуть более 1 миллиарда долларов, но Словакия выплатит около 340 миллионов в течение трех-четырех лет в рамках запланированного оборонного бюджета.

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«Именно так звучит предложение правительства США. Остальная часть, примерно 660 миллионов долларов США, будет передана через Фонд обороны правительства США FMF», — написал он.

Надь заявил, что благодаря ответственной оборонной политике, отношениям с США, а также четкой поддержке Украины, они первыми получили это предложение.

Словакия 17 марта одобрила передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине. Президент Польши Анджей Дуда накануне заявил, что Варшава передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.



В Воздушных силах Украины заявили, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к значительным изменениям на фронте.