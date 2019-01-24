МИД Украины выразил поддержку народу Венесуэлы
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что украинская власть поддерживает венесуэльский народ в его стремлении к восстановлению демократии и конституционного строя.
Об этом сообщает Украинская правда.
"Поддерживаем венесуэльский народ в его стремлении к восстановлению демократии и конституционного порядка в стране и в этой связи - деятельность Национальной ассамблеи", - заявила пресс-секретарь МИД.
Министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter отметил, что резкое реагирование на требования мирных демонстрантов - это самый короткий путь для потери легитимности власти.
Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Николаса Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.
После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.
И хотя правительственные войска задержали мятежников, однако протесты их сторонников продолжаются.
Спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента", а госдеп США призвал Мадуро немедленно передать ему свои полномочия.