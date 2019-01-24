МИД Украины выразил поддержку народу Венесуэлы Вчера, 18:20 160 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента" ЕРА

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что украинская власть поддерживает венесуэльский народ в его стремлении к восстановлению демократии и конституционного строя.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Поддерживаем венесуэльский народ в его стремлении к восстановлению демократии и конституционного порядка в стране и в этой связи - деятельность Национальной ассамблеи", - заявила пресс-секретарь МИД.

Министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter отметил, что резкое реагирование на требования мирных демонстрантов - это самый короткий путь для потери легитимности власти.

Respondiendo con fuerza a las exigencias de los manifestantes pacíficos es una via más corta para que las autoridades pierdan su legitimidad.

Apostamos a la Asamblea Nacional y la sabiduría de su Presidente Juan Guiaidó por una salida de la crisis política #VenezuelaLibre — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 января 2019 г.

Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Николаса Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.

И хотя правительственные войска задержали мятежников, однако протесты их сторонников продолжаются.

Спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента", а госдеп США призвал Мадуро немедленно передать ему свои полномочия.