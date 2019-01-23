Народ страдал достаточно: Помпео призвал Мадуро передать свои полномочия 23 января, 21:34 262 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Майк Помпео поддержал Хуана Гуаидо ЕРА

Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо, сообщает Reuters.

"Народ Венесуэлы страдал достаточно под разрушительной диктатурой Николаса Мадуро. Мы (США - ред) призываем Мадуро уступить власть в пользу легитимного лидера, выражающего волю народа Венесуэлы", - заявил госсекретарь.

Помпео напомнил о решении президента США Дональда Трампа признать временным президентом Венесуэлы Гуаидо.

Ранее, спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом".

10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, несмотря на непризнание результатов выборов мировым сообществом.

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором в связи с его вступлением в должность президента.