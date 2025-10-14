МИД Украины приветствовал освобождение заложников ХАМАС

Об этом говорится в комментарии МИД Украины,

Киев приветствует освобождение последних израильских заложников, которых более двух лет удерживала группировка ХАМАС, и желает им «скорейшего восстановления после пережитых нечеловеческих страданий».



«Украина решительно осуждает терроризм в любых его проявлениях и считает недопустимым содержание гражданских лиц в качестве заложников. Убеждены, что освобождение заложников должно стать первым важным шагом к окончательному урегулированию ближневосточного конфликта», — отметили в ведомстве.

МИД подтвердил поддержку международных усилий, направленных на установление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, и отметил «ключевую роль миротворческих инициатив президента США Дональда Трампа в достижении этого исторического соглашения».

«Именно такая дипломатия силы и решимости способна завершать войны и восстанавливать мир», — подчеркнули в МИД, добавив, что Киев надеется на применение аналогичного международного давления в отношении России, чтобы остановить агрессию и восстановить безопасность в Украине и Европе.

Ранее в понедельник ХАМАС передал Израилю последних 20 живых заложников, удерживаемых в Секторе Газа, после частичного отвода израильских войск и накануне запланированных переговоров по будущему анклава.

Ранее 13 октября Трамп заявил, что война в секторе Газа закончилась.

Группировка ХАМАС передала Красному Кресту всех 20 живых израильских заложников в обмен на более чем 2000 палестинских заключенных в рамках соглашения о завершении боевых действий и прекращении огня, которое начало действовать с 10 октября.