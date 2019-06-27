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МИД Польши о возвращении РФ в ПАСЕ: Решение не повлияет на поведение Кремля

Сегодня, 13:01
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Council of Europe Parliamentary Assembly/Flickr

Зал заседаний ПАСЕ

В МИД Польши считают, что решение о возвращении РФ в ПАСЕ никоим образом не повлияет на поведение Кремля на международной арене.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский в эфире телеканала TVP.INFO.

«У меня есть сомнения … стоило ли им давать такой шанс … Нет никаких признаков того, что этот метод будет эффективен», — отметил дипломат.

Шинковский сомневается, что Россия прекратит агрессию на Донбассе и вернет незаконно захваченный Крым Украине.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

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Из-за этого семь национальных делегаций объявили демарш. Речь идет об Украине, Грузии, Польше, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Украина ставит под сомнение свое дальнейшее участие в ПАСЕ.

Теги:   Россия ПАСЕ Польша

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

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