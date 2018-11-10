МИД Канады прокомментировали выборы в ОРДЛО

Канада обеспокоена выборами в ОРДЛО и осуждает действия РФ, презирает международные нормы и создает угрозу в восточной Украине, отметили в пресс-службе министерства иностранных дел Канады.
"Суверенитет и территориальную целостность Украины необходимо уважать", – отметили в МИД.
В заявлении также сообщается, что с 2014-го года, Канада выделила 750 миллионов долларов международной помощи Украине, включая средствами на развитие, усилия по стабилизации и установлению безопасности и гуманитарную помощь.
"Канадцы будут в дальнейшем поддерживать народ Украины", – говорится в заметке.
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Напомним, 11 ноября в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пройдут так называемые выборы.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.
По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.
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